Inflação até 6%? "Almofada" deve ser a poupança da pandemia, não a subida de salários, diz Centeno (que recusa comentar Medina nas Finanças)

Esse trabalho está a ser feito pelo (ainda) ministro das Finanças, João Leão, que trabalhou com Mário Centeno antes de este ter passado para o Banco de Portugal e que acabou por lhe suceder no ministério. Sobre quem vai suceder a Leão, que é o ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa Fernando Medina, Mário Centeno foi sucinto: “o próximo ministro das Finanças é o próximo ministro das Finanças e não há outro comentário que possa fazer“.

Quanto ao caderno de encargos para o próximo governo, Centeno repetiu a “receita” já referida noutras apresentações. Uma “trajetória de equilíbrio orçamental” é “desejável e exequível”, ao mesmo tempo que se mantém um “esforço estrutural compatível com redução da dívida” com vista a “atingir um rácio de dívida pública próximo de 110% [do PIB] em 2024 e de 100% em 2026“.

Mário Centeno voltou, também, a alertar para a necessidade de haver uma maior “previsibilidade” na área da fiscalidade, caminhando-se no sentido de uma “redução tendencial e estrutural” dos impostos nos próximos anos. Mas vai estar mais “vigilante”, tendo em conta que vai estar no Ministério das Finanças um economista com um perfil mais político (Medina) do que técnico (como tinham Centeno e Leão)? “O banco central apenas é vigilante em relação à evolução dos preços” e da inflação, nada mais, atirou Centeno.

Guerra pode fazer a economia crescer zero, em cadeia, e inflação disparar para 5,9%

A previsão de crescimento para 2022 foi revista em baixa em quase um ponto percentual, para 4,9%, contra os 5,8% estimados em dezembro. Já a previsão para a subida dos preços mais que duplicou, de 1,8% para uma inflação de 4%. Mas num cenário adverso, em que se arrasta (ou agrava) o conflito na Ucrânia, a economia portuguesa pode crescer só 3,6% e a inflação atingir os 5,9%.

Esse crescimento de 3,6% corresponderia, porém, a uma expansão económica nula de trimestre para trimestre, em cadeia, ao longo de todo o ano. Tal como Mário Centeno já tinha explicado na entrevista ao Observador, devido à recuperação forte do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 (após o colapso de 2020), tecnicamente isso significa que mesmo que a economia crescesse zero em cadeia, ao longo dos quatro trimestres de 2022, só pelo chamado efeito de carry over o PIB já iria aumentar 3,6%. Ora, esse valor corresponde exatamente àquele que seria o crescimento em 2022 num cenário adverso simulado pelo Banco de Portugal.

As novas previsões do supervisor financeiro são as de que o PIB irá crescer 4,9% em 2022, 2,9% em 2023 e 2,0% em 2024, “beneficiando de maiores recebimentos de fundos da União Europeia e da manutenção de condições financeiras favoráveis”. Porém, Mário Centeno alertou que há um risco importante de que a subida dos preços das matérias-primas, entre outros efeitos, podem prejudicar a execução dos planos de investimento associados ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A alteração mais drástica das previsões está, porém, na inflação. A projeção de subida dos preços aumenta em 2022 de 1,8% para 4% “em reflexo da subida do preço das matérias-primas e dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento globais”, disse o Banco de Portugal, confiante que este efeito irá corrigir-se em 2023, com a taxa de inflação a baixar para 1,6% em 2023 (e o mesmo em 2024). Ainda assim, Mário Centeno reconheceu que tem visto com “surpresa” a forma como os dados da inflação têm evoluído em Portugal e na zona euro, mês após mês – e avisou que os riscos associados à inflação são “claramente” mais no sentido de a subida dos preços ser mais intensa do que se espera, e não o contrário.

“A invasão da Ucrânia pela Rússia contribui para limitar o dinamismo económico e para intensificar as pressões inflacionistas”, afirmou o Banco de Portugal. A subida dos preços dos bens energéticos é estimada em 14,2% (para 2022), mais do que o dobro dos 6,3% que foram estimados em dezembro, antes do conflito na Ucrânia que começou há um mês e tem feito acelerar a subida das matérias-primas energéticas. Porém, mesmo excluindo o impacto direto da subida dos preços dos bens energéticos, Portugal deverá ter um aumento de 3,1% no índice de preços no consumidor em 2022.