O que vão fazer 222 militares portugueses para a Roménia?

Ora é neste contexto que se enquadra a missão Tailor Forward Presence (ou Presença Avançada Adaptada, na tradução do Governo português, da NATO), criada em 2016 para proteger o flanco sudeste e à qual se juntam agora as forças portuguesas. Já depois da criação desta missão, em 2018, a NATO decidiu voltar a aumentar a presença na região — o regime de Vladimir Putin diria que numa manobra de provocação, a NATO fala numa tentativa de “melhorar a consciência da situação” no terreno — e aumentar o apoio às tropas da Geórgia e da Ucrânia, que ajudaram a treinar, assim como fazer exercícios com as forças marítimas e as guardas costeiras.

Já este ano, em resposta à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, na cimeira extraordinária da NATO que se realizou em Bruxelas a 24 de março, ficou acordado que seriam estabelecidos mais quatro batalhões multinacionais, colocados na Bulgária, Hungria, Roménia e Eslováquia. E, se até agora Putin não tocou em território da NATO, a Aliança está a reforçar as suas tropas nas fronteiras, garantindo apenas que o objetivo é a “dissuasão”, em resposta à “não provocada e injustificada invasão” da Ucrânia. Entre os reforços, contam-se, como no caso destes militares portugueses, milhares de soldados integrados nos batalhões da NATO, mas também o envio de caças para as missões de policiamento aéreos e forças navais nos mares Báltico e Mediterrâneo.