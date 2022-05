O recordista de minutos, o goleador, os três emigrantes. Os 26 campeões nacionais do FC Porto

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São 26: este sábado, com o empate do FC Porto frente ao Benfica na Luz, 26 jogadores sagraram-se campeões nacionais. Três deles, porém, não estão sequer no plantel: Sérgio Oliveira, Jesús Corona e Luis Díaz, que em janeiro trocaram os dragões pela Roma, o Sevilha e o Liverpool. Outros dois, curiosamente, não estavam no plantel em janeiro — Galeno e Stephen Eustáquio, que nesse mercado de inverno deixaram o Sp. Braga e o P. Ferreira para rumar ao Dragão.

Entre os 26 campeões nacionais e de forma natural, por ser guarda-redes, Diogo Costa é o recordista absoluto de presenças com 32 jogos e 2877 minutos na Primeira Liga. Quem mais se aproxima é Otávio, com 30 jogos e 2492 minutos, seguindo-se Taremi (30 jogos, 2254 minutos) e Mbemba (29 jogos, 2606 minutos). Em sentido contrário, o jogador menos utilizado é Marchesín, que cumpriu apenas três minutos na deslocação a Arouca depois de Diogo Costa se ter lesionado num lance aparatoso.

No que toca a golos, sem surpresas, Taremi é o líder: o avançado iraniano apontou 20 golos no Campeonato, sendo que o segundo melhor, Evanilson, não passou dos 14. Os mesmos, curiosamente, que Luis Díaz tinha quando saiu para o Liverpool. Taremi é também o recordista nas assistências mas em ex aequo com Fábio Vieira, já que ambos têm 13 passes para golo na Primeira Liga. Otávio, com 12, é quem mais se aproxima.

1, Marchesín