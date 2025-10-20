O trabalhador infiltrado, a acusação a Picasso e a venda sabotada: como a Mona Lisa foi roubada do Louvre e esteve dois anos desaparecida

O belga desesperado, o imperador alemão e Picasso: os primeiros nomes na lista de suspeitos

Descartada a hipótese de ter sido um “inside job“, com os funcionários do museu oficialmente ilibados depois da análise às impressões digitais, levantou-se a possibilidade de ter sido um artista de uma corrente artística revolucionária, ou até alguém com motivações políticas. Com um panorama geopolítico já tenso na Europa — a poucos anos da eclosão da Primeira Guerra Mundial — houve quem acusasse o então imperador alemão Kaiser Wilhelm II de ter encomendado o roubo da obra. Na grande maioria dos casos, no entanto, os dedos eram apontados para outros dentro do mundo das artes.

Com a data do roubo a ocorrer pouco depois do nascimento do cubismo (1907), e com os principais rostos deste movimento a residir em Paris nesta altura, surgiram os primeiros suspeitos: os “cubistas”, com a sua abordagem “revolucionária” de representar a realidade, desconstruindo-a em formas geométricas.

Por este motivo — e outros —, o nome de Pablo Picasso começou a ser uma presença assídua nas listas de suspeitos dos parisienses. Descobriu-se que o artista que vivia na capital francesa há meia dúzia de anos esteve envolvido num negócio questionável. Em 1907, Picasso comprou três estatuetas ibéricas ao seu amigo e poeta Guillaume Apollinaire que, por sua vez, as tinha adquirido do seu secretário belga Joseph Géry-Pieret. Os objetos adquiridos em terceira mão pelo pintor espanhol tinham sido, na verdade, roubados do Museu do Louvre.

Com esta informação a chegar aos ouvidos das autoridades, Picasso foi levado para interrogatório. O pintor devolveu os artefactos que havia comprado uns anos antes e o seu envolvimento neste crime foi afastado. O seu amigo, que lhe vendeu as estatuetas, foi detido cerca de duas semanas depois do roubo do quadro. Durante cinco dias, Guillaume Apollinaire esteve sob custódia da polícia francesa, sendo considerado o principal suspeito do assalto. Mas apesar de estar envolvido na venda de uma obra roubada do Louvre anos antes, o poeta também não era o culpado.

O responsável pelo roubo das estatuetas, que tinha abandonado Paris um pouco depois do desaparecimento da obra de Da Vinci, chegou a assumir as culpas pelo crime, pedindo uma larga quantia de dinheiro em troca pelo quadro roubado. No entanto, Joseph Géry-Pieret, na Bélgica, não podia devolver a Mona Lisa mesmo que lhe pagassem o montante solicitado: não fora ele o ladrão.

Entre buscas infrutíferas e detenções em vão, o tempo foi passando. Dias passaram a semanas, as semanas a meses e, rapidamente, já se tinham passado dois anos desde que a Mona Lisa tinha sido raptada da sua casa em Paris e ninguém sabia de nada. Até que, no final de 1913, surgiu uma denúncia. Alguém tentou vender este mesmo quadro assinado por Leonardo Da Vinci em Florença, a mais de 1.000km de distância da sua localização original.

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O vidraceiro italiano que invocou o seu patriotismo para se defender do roubo da Mona Lisa

Durante dois anos, Vincenzo Peruggia guardou a Mona Lisa no seu apartamento em Paris. O italiano trabalhou enquanto vidraceiro no museu e, quando a circulação estava limitada ao pessoal autorizado, numa segunda-feira em agosto de 1911, decidiu avançar com o seu plano.

O italiano trabalhou pouco tempo no Museu do Louvre. A sua função era construir molduras e vitrines. Quando chegou a altura de atacar, no verão daquele ano, Vincenzo Peruggia pegou no seu antigo uniforme de trabalho e entrou no edifício sem qualquer problema. É importante relembrar que a segurança do museu não era a mesma que existe nos dias de hoje, quando é preciso passar por detetores de metais e existe um grande aparato policial nas imediações durante todo o seu horário de atividade. No início do século, os acessos eram muito mais simples por não haver registo de tantas ameaças como existem atualmente.

Assim, Peruggia entrou no museu com tranquilidade, como se ainda trabalhasse lá. Quando chegou ao Salon Carré, reparou que a sala estava vazia, sem qualquer “colega” ou segurança a vigiar as obras que lá estavam inseridas. Conhecendo bem o equipamento, entre os painéis de vidro e as molduras, remover a tela não foi um desafio. Sem um alarme instalado, retirar o quadro da parede era fácil. Quando conseguiu a pintura isolada, decidiu colocar a moldura nas escadas de emergência anexadas à divisão onde estava e, de seguida, voltou para pegar no quadro de interesse.