Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pequena localidade de Ighran na província de Chefchaouen, a norte de Marrocos, tornou-se o centro das atenções em todo o mundo. É aqui que um menino de cinco anos, de nome Rayan, sobrevive desde terça-feira dentro de um poço de mais de 30 metros de profundidade para onde caiu e de onde ainda não o conseguiram tirar. Os pais, a equipa de resgate, as centenas de pessoas no local e milhares de outras no mundo inteiro através das redes sociais têm mostrado a emoção com que aguardam o desfecho da operação de socorro. Sem poderem agarrar-se a mais nada, pedem a todos que rezem e unam forças para que a criança seja resgatada com vida.

Cerca de 24 horas depois de o filho ter caído num poço de cerca de 30 metros de profundidade, Khalid Agoram contou ao jornal Le 360 como tudo terá acontecido bem perto dele e em apenas alguns segundos. O pequeno Rayan desapareceu de repente do seu lado quando andava a brincar na zona.

“O Rayan estava ao meu lado. De repente caiu, mas eu nem me apercebi”, contou o pai do menino marroquino de apenas cinco anos, que está a gerar uma verdadeira onda de solidariedade a nível internacional, com a ajuda das redes sociais, mas que as equipas de socorro no local ainda não conseguiram resgatar dada a sua localização: está a 32 metros de profundidade num buraco que mal atinge os 45 centímetros de diâmetro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O pai do pequeno Ryan explicou também que o poço onde agora está o filho, — que já recebeu oxigénio e água para se manter vivo, — é propriedade sua e que estava a ser consertado naquele dia 1 de fevereiro, quando tudo aconteceu. Durante horas Rayan foi procurado até que os trabalhadores que ali se encontravam em busca do menino ouviram gemidos e se aperceberam que a criança tinha caído. Segundo o Lereporter.ma a família da criança ainda colocou um telemóvel numa corda que fez descer até à zona onde se encontrava a criança para garantir que ela ali estava. Estava viva.

O primeiro alerta começou por mobilizar a comunidade local. Nessa noite a família manteve-se no local a tentar estabelecer alguma comunicação com o menino. Só de manhã as equipas de proteção e socorro marroquinos começaram os trabalhos no local, auxiliados por topógrafos que fazem análise do terreno a cada meia hora, temendo o colapso, e uma equipa médica pronta a prestar os primeiros socorros. Isto depois de se ter decidido cavar um um buraco paralelo aquele onde a criança caiu e depois um túnel, na horizontal, para conseguir chegar a Rayan, como o Observador aqui conta.

Segundo o jornal Atalayar houve mesmo uma criança de 12 anos, entre os voluntários, que se ofereceu para descer e tentar salvar a criança. Há um vídeo que circula no Twitter que mostra um menino que diz ter mais dez anos que Rayan e que num discurso emocionado pede para salvar o menino, alegando mesmo que veio de longe e que tem autorização da mãe para o fazer. Pede que a decisão seja tomada rapidamente, porque o tempo foge. Quer descer ao local onde está a criança desde terça-feira.

#SaveRayan is about a 5 y/o boy named #Rayan who fell into a narrow 35 meter well (38 yards) he’s been down there for 40 plus hours, still down there as of this tweet. The authorities are digging a slow paced parallel well to reach him. This kid below came from faraway to help pic.twitter.com/LHohRtKHhU — Kazawi (@morokkan) February 3, 2022

Também a imagem da mãe do pequeno Rayan já está a correr mundo, sentada com uma criança ao lado, Wassima Kharchich disse ao canal estatal 2M: “Rezo e peço a Deus que ele saia daquele poço vivo e em segurança. Por favor, Deus, alivia a minha dor e a dele, que está naquele buraco de pó”, disse, depois de explicar como também como deram pelo desaparecimento da criança que tão bem conhece a zona e que por ali costuma brincar diariamente.

Pouco se sabe da vida desta família, mas a verdade é que de repente todo o mundo parece solidário com o que está a acontecer em Marrocos. Com a hashtag #sauvezrayan multiplicam-se as publicações nas redes sociais que apelam a que se reze pelo sucesso das buscas de operação e salvamento. Há ainda apelos para que as dezenas de pessoas concentradas no local à espera do desfecho da operação que desmobilizem, porque podem estar a prejudicar toda a ação de socorro.

Courage petit cœur… ici au Canada je pense à toi et j’ajoute mes prières à celles qui te sont envoyées pour que les efforts incroyables de sauvetage te permettent d’enfin sortir de ce puits. #sauvezrayan #Rayan https://t.co/qALrQhmNHA — Amélie Choquette (@amechocks) February 4, 2022

Há também várias celebridades a mostrar a sua preocupação, como o futebolista do Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, que partilhou uma ilustração e o desejo de que a criança seja salva o mais rapidamente possível na sua conta de Instagram. Também do Manchester City chegou o apoio por parte de Riyad Mahrez, numa verdadeira corrente solidária.