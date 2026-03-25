Oeiras. Como Isaltino e mais 22 arguidos, que tinham subsídio de refeição e despesas de representação, receberam 150 mil euros de almoços

“Reuniões de trabalho”. Eram assim descritas e justificadas as faturas de refeições apresentadas por Isaltino Morais, vereadores e alguns funcionários da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) para reembolso pelo fundo de maneio da autarquia. No total, segundo o Ministério Público (MP), 23 arguidos terão, por essa via, custado aos cofres da câmara cerca de 150 mil euros entre 2017 e 2024, quando tinham subsídio de alimentação e, em diversos casos, direito a despesas de representação, previstas para este tipo de situações.

Era o caso do presidente da autarquia, que recebe mais de 1.000 euros por mês em despesas de representação e deveria cobrir os gastos destes almoços e jantares — de trabalho, como sempre alegou — com esta componente da remuneração. Isaltino Morais terá recebido entre novembro de 2017 e dezembro de 2024 um total de 96.627,94 euros de despesas de representação, um valor que supera os gastos de cerca de 70 mil euros com faturas de refeições que apresentou.

De acordo com o despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa, adiantado na terça-feira pela CNN Portugal e ao qual o Observador teve igualmente acesso, Isaltino Morais gizou “um plano” a partir do mandato iniciado em 2017. O plano era simples: o histórico autarca de Oeiras decidiu, na ótica da investigação, que se ia “apropriar, no seu interesse, em seu próprio benefício e em benefício de terceiros, de património pertencente à Câmara Municipal (…) mediante o pagamento de refeições”. Dessa forma terá obtido mais de 70 mil euros aos quais não teria direito.

Por essa atuação — que continuou após a revista Sábado ter divulgado em agosto de 2023 gastos avultados em almoços e jantares na Câmara de Oeiras que seriam justificados como reuniões de trabalho — Isaltino Morais foi agora acusado de dois crimes de peculato (um em coautoria) e outro crime de abuso de poder. O atual presidente da autarquia já cumpriu uma pena efetiva de dois anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais e regressou ao poder em 2017.

A acusação do DIAP Regional de Lisboa, suportada na investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária (PJ), visou também mais 22 arguidos por beneficiarem indevidamente de verbas do fundo de maneio da autarquia para pagar refeições. Entre esses arguidos encontram-se, por exemplo, Joana Baptista, ex-vereadora da autarquia e atual vereadora na Câmara de Lisboa, e ainda Jorge Barreto Xavier, antigo secretário de Estado da Cultura e visado no processo enquanto diretor municipal de Educação na autarquia.

MP censura o uso indevido de verbas da Câmara de Oeiras

Ao longo de todo o despacho nota-se a censura do MP à conduta de Isaltino Morais, não só por pagar as suas refeições com verbas camarárias que não poderiam ter sido usadas para aqueles fins, mas também por estender esse comportamento a outras pessoas e por assinar as ordens de pagamento aos donos dos restaurantes que iam à autarquia para cobrar.

Elencando as remunerações do autarca, de 76 anos, no período de 2017 a 2024 — que oscilaram no primeiro ano entre 3.625 euros de remuneração mensal base, acrescidos de 1.087,50 euros de despesas de representação mensais e subsídio de alimentação de 4,77 euros/dia, e no último ano com um salário base de 3.892,15 euros (mais 1.229,10 euros de despesas de representação e subsídio de refeição de 6 euros/dia) —, o despacho enfatiza um desvio aos propósitos das diferentes rubricas.

O MP lembra que a componente de despesas de representação associada aos respetivos salários visa, precisamente, “compensar o acréscimo de despesas e encargos inerentes às exigências de representação institucional dos respetivos cargos, cujos titulares não teriam se não fosse a investidura nessas funções”. Por isso, sustenta que Isaltino Morais e os demais arguidos “podiam e deviam” assumir as “suas próprias despesas decorrentes da ingestão de refeições em restaurantes, sozinhos, ou com outros elementos”.