Firmino Filipe vai acordar cedo esta quarta-feira. As urnas abrem às 7h da manhã e este trabalhador-estudante conta ir votar cedo e passar o resto do dia na sua assembleia de voto, no Uíge, no norte de Angola. É um dos angolanos que vai aderir ao movimento “Votou, sentou”, uma campanha da sociedade civil adotada entretanto pela oposição, pedindo aos eleitores que se mantenham nas assembleias de voto ao longo do dia para controlar possíveis fraudes eleitorais.

“Não vou à assembleia de voto para ir contra a Constituição, vou lá para exercer os meus direitos: o de voto e o de fiscalização”, resume pelo telefone ao Observador Firmino, a partir do Uíge. Estudante de Direito de 32 anos, trabalha para se sustentar num armazém e pretende prosseguir os estudos na área da Ciência Política. Até há alguns anos, Firmino Filipe nem era um cidadão politizado, definindo-se como “apartidário”. Estas eleições, porém, tem um voto definido: vai apoiar a lista da Frente Patriótica, da oposição, e em particular Adalberto da Costa Júnior, candidato da UNITA, por serem “os que têm mais condições de ganhar” e “acabar com a ditadura do MPLA”.

