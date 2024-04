Largo

do Carmo LisboaHenri Bureau

Um dos mais novos fotojornalistas a retratar a Revolução dos Cravos foi o francês Henri Bureau, que, no ano a seguinte, venceu o primeiro prémio World Press Photo — o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do mundo — na categoria de Spot News, com a fotografia de um suposto agente da PIDE a ser detido por militares no Largo do Carmo, em Lisboa. Veio a descobrir-se que foi um engano: o homem da imagem era, afinal, um cidadão de Setúbal, sem qualquer ligação à PIDE.

Esta é a única fotografia a preto e branco deste arquivo. No ano em que foi premiada, no World Press Photo de 1975, Eduardo Gageiro ganhou o segundo lugar na categoria de retratos com uma fotografia do General António Spínola.