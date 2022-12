Talvez 36 anos de castigo sejam uma penalização exagerada para quem o único mal que cometeu foi vencer um Campeonato do Mundo em 1986 com um golo com a mão pelo meio. Essa ação, contrária às leis de jogo, passou incólume ao árbitro, mas não à jurisprudência da emoção. A partir daí, os argentinos viveram décadas de culpa, de distanciamento do que lhes dá sentido à bendita loucura – quase como uma consequência do que Maradona fez porque talento nunca lhes faltou e já perderam duas finais (1990 e 2014). Deus deu com uma mão e tirou com a outra, dirão os alvicelestes. Por ironia, no primeiro Mundial depois da morte do responsável pelo último título, a Argentina está perto de poder voltar a ser feliz. Quem são os protagonistas que se tornaram heróis no México e os jogadores de Scaloni que procuram atingir a mesma divindade?

Nery Pumpido — Emiliano Martínez

PA Images via Getty Images

