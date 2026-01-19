Os muitos vencedores e vencidos das presidenciais

Cotrim é um dos vencedores da noite porque conseguiu, até ao fim, manter a ideia de que estava perto de chegar à segunda volta. Mas convém não exagerar. Ouvindo o seu discurso de ontem à noite, ficou-se com a ideia de que ele tinha mesmo vencido as eleições: segundo o próprio, a campanha dele “venceu o medo e a resignação”, mostrou que “não há nada mais poderoso do que um movimento com esperança”, “fez História” e “mostrou que há espaço em Portugal para uma política diferente”. Para Cotrim, o facto de António José Seguro e André Ventura terem ficado à frente dele nos votos contados é apenas um pequeno detalhe sem importância. E é um detalhe, pelos vistos, da responsabilidade exclusiva de Luís Montenegro, que, incompreensivelmente para Cotrim, se recusou a abandonar Marques Mendes e a apoiá-lo a ele. Julgando-se um predestinado, não concebe que possa ter tido alguma responsabilidade no facto de ter ficado em terceiro lugar. Achou mesmo que alguém que “não sabe o que lhe passa pela cabeça” podia ser Presidente da República. Apesar disso, conseguiu mais votos do que alguma vez poderia ter imaginado.

José Luís Carneiro