Os quitutes brasileiros estão em todo o lado e este é o guia para encontrá-los

Quitute: “iguaria apetitosa”, “comida requintada”, “petisco”, “o que causa encantamento”, “meiguice”. É assim que se tratam por tu os pequenos manjares do País Tropical e, se pensava que tinha mesmo de cruzar o oceano para encontrar o molho agridoce que acompanha os dadinhos de tapioca, desengane-se. Há petiscos, texturas, sonoridades e sabores brasileiros em praticamente todos os bairros da capital. Na prática, já não precisa comprar ‘passagem’. Há de tudo, ou quase tudo, por aqui. A oferta é tanta que já merecia um roteiro.

Dona Beija

Av. Duque de Loulé 22b, Lisboa. De quarta-feira a sábado entre as 19h e as 23h30; Sábado e domingo, também, entre as 13h e as 15h30. Reservas: 21 357 01 35

Antes de apresentar o “verdadeiro boteco” — e como ao longo deste roteiro vão ser muitos os parêntesis para detalhar, por exemplo, o que é que o Croquete de Tapioca com Palmito tem — vamos à essência da palavra que, no dicionário Aurélio, surge como uma “derivação regressiva de botequim”, diminutivo de botica, por sua vez, um estabelecimento popular, onde a cerveja gelada é religião, e os “tira-gosto” passam perfeitamente por prato principal. Sem esta pequena introdução, dificilmente se chega à essência do Dona Beija. “Um pouquinho de Brasil” no centro de Lisboa com o receituário da Bahia, mas não só. Pão de queijo caseiro, bolinho de feijoada ou de abóbora e carne seca estão lá, juntamente, com as coxinhas de galinha na carta dos petiscos. Tem também o magret de Pato ao Tucupi que é típico da Amazónia, servido com caldo de mandioca, ou o Risoto de Abóbora com Banana. Aqui, a Moqueca Vegana é servida com banana cozinha com molho à base de pimentos, tomate e leite de coco. Para acompanhar? Uma caipirinha ou um choppinho. Os tais Croquetes de Tapioca com Palmito? São cinco croquetes recheados com tapioca e miolo de palmeira.