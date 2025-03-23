Owen Cooper: quem é a revelação-prodígio de "Adolescência"?

É provavelmente uma das estreias mais auspiciosas de sempre. Aos 15 anos, o nome de Owen Cooper está nas bocas do mundo após a estreia de Adolescência, série-fenómeno do momento que disparou para o topo das tendências da Netflix (e das conversas e partilhas dos respetivos assinantes) e fez do jovem britânico uma estrela, da noite para o dia. “Os meus colegas estão todos a partilhar nos stories e coisas do género”, dizia há dias, revelando-se, nas poucas entrevistas que deu até agora, como um rapaz tímido, ainda a habituar-se ao reconhecimento súbito que a série lhe trouxe.
Não é caso para menos: a produção da plataforma de streaming, da autoria de Jack Thorne e do ator Stephen Graham (que também protagoniza a série), não é só o seu primeiro papel de relevo; é o seu primeiro papel — ponto. “Os atores treinam durante anos e mesmo assim não conseguem alcançar aquilo que o Owen alcançou”, elogiou o realizador dos quatro episódios de Adolescência, Philip Barantini, numa conversa com a Variety.
Na série, Owen interpreta Jamie, um jovem de 13 anos, aparentemente normal, que no início da história é detido pela polícia por suspeitas de matar uma colega de escola. O choque abala a família do rapaz, sobretudo o pai, Eddie (Graham), desvendando realidades perturbadoras sobre bullying, redes sociais e a vulnerabilidade dos jovens às mãos de figuras da comunidade “incel” — termo derivado do inglês para “celibatários involuntários”, na sua maioria adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual e que acabam influenciados por discursos de ódio contra as mulheres.
[o trailer de “Adolescência”:]
As reações desde a estreia foram tão rápidas quanto o sucesso da série. O jornal The Guardian classificou Adolescência como “um dos mais aterradores programas de televisão dos nossos tempos” e “o mais perto que se chegou à perfeição na TV em anos”; nos Estados Unidos, foi recebida como “o mais extraordinário feito televisivo do ano”. Chegou inclusive a Downing Street e ao debate político no Reino Unido, com membros do parlamento e o próprio primeiro-ministro, Keir Starmer, a instar que a série seja mostrada em escolas e vista pelos deputados britânicos.
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No centro de todo este furor, apenas um garoto normal da zona de Liverpool, que até há um par de anos queria ser jogador de futebol e que descobriu a representação por mero acaso. Agora, é o jovem ator no processo de reconhecimento mais meteórico dos últimos anos, com uma estreia altamente aclamada e que até já lhe valeu um papel na próxima adaptação do clássico literário O Monte dos Vendavais, a estrear no próximo ano. “Espero continuar [a atuar]”, dizia, tímido, à Variety. “Tem sido fantástico”.
Um rapaz normal
O mundo da representação estava muito longe dos planos de Cooper até há pouco tempo. Nascido e criado em Warrington, uma cidade industrial nas margens do rio Mersey, a meio-caminho entre Liverpool e Manchester, o jovem cresceu “com o cheiro a petróleo” e sem quaisquer ligações ao mundo das artes. “Só quis mesmo começar a atuar há uns dois anos. (…) Não estava no meu ADN”, revelou o jovem.
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O retrato da sua infância é, de resto, perfeitamente banal. Criado numa casa de classe média, com uma mãe prestadora de cuidados de saúde e um pai técnico de informática, os seus gostos e interesses são os de qualquer adolescente da sua idade. “Gosto de jogar PlayStation com os meus amigos. (…) Jogo Grand Theft Auto com os meus irmãos mais velhos, ou um jogo chamado Ark. Sou obcecado com FIFA e Red Dead Redemption”, dizia num perfil à revista ID. O futebol é outra das suas grandes paixões, e aquilo que até há uns anos queria fazer da vida. Adepto do Liverpool, o seu ídolo é Trent Alexaner-Arnold. “É uma pena estar lesionado”, lamentava na mesma entrevista.
Por tudo isto, ser ator não era um caminho óbvio a seguir. Até ao dia em que, por acaso, se cruzou com aquele que veio a ser a sua inspiração: Tom Holland, graças, em particular, ao impacto gerado pelo filme O Impossível (2012), sobre o desastre do tsunami no Índico em 2004, tinha então o britânico apenas 14 anos. “Quis ser como ele”, disse Cooper. Com a autorização dos pais, inscreveu-se num clube de drama em Manchester, onde recebia aulas semanais de representação. Em casa, foi começando a ver filmes e a descobrir a sétima arte.
“Muitos dos filmes que vejo não devia ver, são para maiores de 18”, confessava recentemente. James Cameron e Christopher Nolan são alguns dos realizadores que mais gosta e Django Libertado (2012), de Quentin Tarantino, é o filme de eleição deste jovem que também gosta da Marvel e que, à semelhança do seu ídolo, tem um herói que gostava de interpretar: “Quero fazer de Homem-Aranha”. Gradualmente, começou a levar as aulas de representação mais a sério. “Entrei para as aulas e comecei a gostar. (…) E depois entrei para uma pequena agência e daí apareceu um pedido para o Adolescência. Tudo surgiu assim”.
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O processo que viria a mudar a vida de Owen Cooper começou há cerca de um ano, nos primeiros meses de 2024. Na altura, ainda na fase de pré-produção, Philip Barantini tinha em mãos o projeto da série e procurava o seu Jamie. “Estávamos na dúvida se conseguiríamos encontrar um miúdo naquela faixa etária. Ou se iríamos ter de procurar alguém com 16, 17, 18, mas que tivesse um aspeto muito jovem. Mas há algo naquelas idades, entre os 12 e os 14 anos, em que os maneirismos das pessoas mudam, os corpos mudam, as vozes mudam… Tornou-se claro que não poderíamos seguir o caminho de ter alguém mais velho”, explicou o realizador à Variety.
A diretora de casting de Adolescência, Shaheen Baig, foi então incumbida de uma missão: encontrar um jovem, de idade semelhante à da personagem, que fosse capaz de transmitir a inocência de um rapaz assustado e, ao mesmo tempo, o lado obscuro de um teenager revoltado. Barantini queria também alguém “desconhecido”, o que dificultava ainda mais a tarefa. A todos os clubes de teatro do Reino Unido foram enviados pedidos de submissão de vídeos para o processo de casting. “No primeiro, tinhas de fingir que estavas a entrar no gabinete do diretor da escola e agir como se não tivesses feito nada, porque na verdade não fizeste, és inocente”, lembrava Cooper. “E depois, no segundo, tinhas de agir como se não tivesses feito nada de errado, mas fizeste mesmo”.
De entre os milhares de vídeos submetidos (“vimos todos”, diz Barantini), o de Cooper destacou-se. “Havia ali qualquer coisa. (…) Fomos fazendo a triagem, selecionando, e pouco a pouco tornou-se aparente que o Owen estava na linha da frente”, recordou o realizador. Na altura com 14 anos, o jovem encontrou-se com Barantini, primeiro, e depois com Stephen Graham para uma leitura conjunta do argumento. Foi o escolhido. Jamie começava a ganhar vida.
Dar corpo a um adolescente problemático
“Os primeiros dois ou três castings foram intimidantes. Mas depois disso foi OK”, recorda o jovem sobre o processo. A falta de preciosismo sobre o seu trabalho é o sinal mais claro da juventude do jovem, cuja dificuldade do papel é reconhecida por todos os que o rodeiam. “Ele nem sequer se dá conta! É tão blasé”, ironiza Barantini, ilustrando o que quer dizer com uma história que recupera das rodagens. “Todos os dias gravávamos e todos os que estavam nos monitores eram levados às lágrimas. E tínhamos lá um psicólogo para garantir que o Owen estava bem. Mas ela não o conseguiu encontrar. Dizia, ‘onde está o Owen?’ E dávamos com ele na rua a jogar swing ball (duas raquetes, uma para cada jogador, e uma bola presa a um poste). Eu perguntava, ‘estás bem?’ e ele dizia: ‘Sim. Espera um segundo, estou a ganhar aqui’”.
A complicar ainda mais o feito de representação do jovem estreante está a conceção visual de Adolescência: os quatro episódios da minissérie são todos filmados em plano-sequência, ininterrupto e sem cortes — um dispositivo formal que Barantini e Graham já tinham de resto explorado no seu projeto anterior, o filme Ponto de Ebulição (2021).
“A ideia era fazermos 10 takes por episódio, por isso filmávamos duas vez por dia. Claro que houve alturas em que tivemos de parar ao fim de cinco minutos, coisas assim, por isso acabámos por fazer uns 16 takes”, explica o realizador da série. Ao longo desse processo, a qualidade inefável que ilude até os atores mais experientes, de acordo com Barantini, sobressaía em Cooper.
Disso é exemplo um dos episódios mais emocionalmente difíceis da série: o terceiro, centrado numa conversa entre Jamie e a psicóloga clínica Briony Ariston (Erin Doherty) — curiosamente, o primeiro episódio da série a ser gravado e, por consequência, o que marcou a estreia do jovem Cooper na televisão. “O Owen é um miúdo amoroso, por isso obrigá-lo a ser assim venenoso e horrível com a personagem [da Erin], inicialmente não estava na natureza dele.” Apesar disso, o jovem ator correspondeu às expectativas. Um momento de improvisação em particular chamou a atenção da equipa nas rodagens. “Num dos takes, nunca lho tinha pedido, ele está a falar com a Erin e de repente começa a bocejar. Atrás das câmaras começámos todos a ficar preocupados, do género ‘oh meu deus, ele nunca fez isto nos outros!’. Mas, a Erin sendo a Erin, simplesmente continuou e disse-lhe, ‘desculpa, estou a aborrecer-te?’. E ele produziu este sorriso maldoso nos lábios”.
Apesar de tudo, nem sempre a exigência do papel foi fácil para Owen ultrapassar. Nesses momentos, o jovem reconheceu o apoio crucial que lhe foi prestado por Stephen Graham, galardoado ator que interpreta o pai de Jamie. “O Stephen estava sempre a ver como é que eu estava”, diz. Houve ainda momentos em que a experiência de Graham foi uma mais valia para ultrapassar alguns momentos mais difíceis. “Disseram-me, não penses no ‘Owen’, pensa no ‘Jamie’. (…) Houve um momento no primeiro episódio, em que estávamos só os dois, sem câmara, na cela da polícia, e ele virou-se para mim e começou a dizer ‘nunca mais vais ver a tua mãe e o teu pai”, e continuou a dizê-lo. Antes disso estava frustrado porque não me estava a conseguir emocionar. Mas depois desse ponto emocionei-me em cada take. Ajudou-me muito, foi incrível trabalhar com ele.
O resultado deste trabalho de estreia pode ser visto desde há pouco mais de uma semana na Netflix. De lá para cá, os elogios têm-se multiplicado. A generalidade da crítica tem destacado a atuação de Owen Cooper como o ponto alto da série e na corrida aos Emmys, cujas nomeações serão anunciadas daqui a uns meses, o nome do britânico disparou para o topo das previsões, à frente de reconhecidos da indústria como Javier Bardem ou Sacha Baron Cohen. “Todos têm dito coisas muito simpáticas. A minha agente viu a série e diz que é muito boa”, diz o jovem, que ainda está a aprender a ver-se a ele próprio. “Não sei bem como se faz isto, não consigo ver Adolescência como se estivesse a ver uma série normal, vejo-a porque sou eu que estou lá.”
O papel, de resto, abriu-lhe as portas da indústria. Ainda antes da estreia de Adolescência, a Variety dava conta de que Owen Cooper tinha sido selecionado para entrar na adaptação de Emerald Fennell do romance O Monte dos Vendavais. No filme, interpretará a versão jovem da personagem de Jacob Elordi, que já conheceu. “É muito simpático”, diz Cooper, que agora terá de equilibrar a vida de ator com os estudos. Já em pleno período de rodagem do filme, tem um tutor no set e aulas particulares. Depois, regressará à escola e ao convívio com os colegas, que não param de lhe mandar mensagens de parabéns. “Não estava à espera, para ser sincero. Achei que iam gozar comigo… mas têm sido muito simpáticos”.