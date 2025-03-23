Owen Cooper: quem é a revelação-prodígio de "Adolescência"?

É provavelmente uma das estreias mais auspiciosas de sempre. Aos 15 anos, o nome de Owen Cooper está nas bocas do mundo após a estreia de Adolescência, série-fenómeno do momento que disparou para o topo das tendências da Netflix (e das conversas e partilhas dos respetivos assinantes) e fez do jovem britânico uma estrela, da noite para o dia. “Os meus colegas estão todos a partilhar nos stories e coisas do género”, dizia há dias, revelando-se, nas poucas entrevistas que deu até agora, como um rapaz tímido, ainda a habituar-se ao reconhecimento súbito que a série lhe trouxe.

Não é caso para menos: a produção da plataforma de streaming, da autoria de Jack Thorne e do ator Stephen Graham (que também protagoniza a série), não é só o seu primeiro papel de relevo; é o seu primeiro papel — ponto. “Os atores treinam durante anos e mesmo assim não conseguem alcançar aquilo que o Owen alcançou”, elogiou o realizador dos quatro episódios de Adolescência, Philip Barantini, numa conversa com a Variety.

Na série, Owen interpreta Jamie, um jovem de 13 anos, aparentemente normal, que no início da história é detido pela polícia por suspeitas de matar uma colega de escola. O choque abala a família do rapaz, sobretudo o pai, Eddie (Graham), desvendando realidades perturbadoras sobre bullying, redes sociais e a vulnerabilidade dos jovens às mãos de figuras da comunidade “incel” — termo derivado do inglês para “celibatários involuntários”, na sua maioria adolescentes e jovens adultos do sexo masculino, incapazes de encontrar um parceiro romântico ou sexual e que acabam influenciados por discursos de ódio contra as mulheres.

[o trailer de “Adolescência”:]

As reações desde a estreia foram tão rápidas quanto o sucesso da série. O jornal The Guardian classificou Adolescência como “um dos mais aterradores programas de televisão dos nossos tempos” e “o mais perto que se chegou à perfeição na TV em anos”; nos Estados Unidos, foi recebida como “o mais extraordinário feito televisivo do ano”. Chegou inclusive a Downing Street e ao debate político no Reino Unido, com membros do parlamento e o próprio primeiro-ministro, Keir Starmer, a instar que a série seja mostrada em escolas e vista pelos deputados britânicos.

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No centro de todo este furor, apenas um garoto normal da zona de Liverpool, que até há um par de anos queria ser jogador de futebol e que descobriu a representação por mero acaso. Agora, é o jovem ator no processo de reconhecimento mais meteórico dos últimos anos, com uma estreia altamente aclamada e que até já lhe valeu um papel na próxima adaptação do clássico literário O Monte dos Vendavais, a estrear no próximo ano. “Espero continuar [a atuar]”, dizia, tímido, à Variety. “Tem sido fantástico”.

Um rapaz normal

O mundo da representação estava muito longe dos planos de Cooper até há pouco tempo. Nascido e criado em Warrington, uma cidade industrial nas margens do rio Mersey, a meio-caminho entre Liverpool e Manchester, o jovem cresceu “com o cheiro a petróleo” e sem quaisquer ligações ao mundo das artes. “Só quis mesmo começar a atuar há uns dois anos. (…) Não estava no meu ADN”, revelou o jovem.

O retrato da sua infância é, de resto, perfeitamente banal. Criado numa casa de classe média, com uma mãe prestadora de cuidados de saúde e um pai técnico de informática, os seus gostos e interesses são os de qualquer adolescente da sua idade. “Gosto de jogar PlayStation com os meus amigos. (…) Jogo Grand Theft Auto com os meus irmãos mais velhos, ou um jogo chamado Ark. Sou obcecado com FIFA e Red Dead Redemption”, dizia num perfil à revista ID. O futebol é outra das suas grandes paixões, e aquilo que até há uns anos queria fazer da vida. Adepto do Liverpool, o seu ídolo é Trent Alexaner-Arnold. “É uma pena estar lesionado”, lamentava na mesma entrevista.