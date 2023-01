O padre madeirense que em 2018 desapareceu sem deixar rasto, depois de uma queixa por abuso sexual de menor, foi formalmente acusado de cinco crimes de abuso sexual de criança e adolescente. Anastácio Alves, 59 anos, já tinha sido investigado em dois processos semelhantes, cerca de dez anos antes, mas o Ministério Público arquivou ambos os casos, tal como o Observador noticiou em 2019, e o padre continuou no ativo. A vítima, à data com 13 anos, era neto de uns amigos que Anastácio visitou no Funchal, já depois de a Igreja o ter colocado ao serviço de uma paróquia perto de Paris.

A acusação do Ministério Público, noticiada esta quarta-feira pelo Porto Canal e a que o Observador teve acesso, tem sido mantida a sete chaves pelo Ministério Público do Funchal. Desde janeiro de 2022 que o Observador tem pedido à magistrada titular do caso a consulta do processo e a cópia do despacho final, mas o pedido tem sido sempre recusado com o argumento de que o caso se encontra sob “segredo externo”, ou seja, apenas acessível às suas partes.

A verdade é que o despacho de acusação pública agora conhecido data de 21 de março de 2022, precisamente um ano depois de a Polícia Judiciária ter entregado o relatório final da investigação com proposta de acusação, como apurou o Observador.

Os factos: Anastácio Alves é suspeito de ter abusado de uma criança de 13 anos em quatro situações distintas e numa quinta vez, em 2017, já o rapaz tinha 14 anos (sendo o crime ato sexual com adolescente). Os abusos aconteceram sempre na casa da família da vítima.

