Há muito que Guilherme Peixoto é mais do que um padre da Póvoa de Varzim. Tornou-se famoso um pouco por todo o país (e até com notícias no estrangeiro) por se ter tornado DJ — chegou a milhares de pessoas nos tempos da pandemia e não mais parou. O auge da carreira vai ser participar na Jornada Mundial da Juventude, particularmente com um concerto antes de o Papa Francisco celebrar a missa de envio.

Prefere não pensar muito no momento antes de o mesmo se tornar real, até para que os nervos não tomem conta do corpo, mas sente o peso da responsabilidade de acordar os jovens antes da chegada do Papa Francisco. É exatamente isso: a atuação do padre DJ vai funcionar como uma “espécie de alvorada, um despertar do Parque Tejo” onde milhares de peregrinos vão passar a noite na tradicional vigília da Jornada Mundial da Juventude.

