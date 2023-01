O padre Guilherme Peixoto da Póvoa de Varzim que, além de sacerdote, é conhecido pelo seu trabalho como DJ, continua a ser um caso de sucesso nas redes sociais. Recentemente, vários vídeos seus têm-se tornado virais no Tiktok, mostrando o pároco com dois outros colegas — os padres Paulo Vicente, da Arquidiocese de Viseu, e Jorge Gonçalves, capelão do Regimento de Infantaria, em Aveiro — vestidos com os acessórios litúrgicos e a dançar na sacristia ao som de músicas como “Commando” de Mavokali ou “Bloody Mary” de Lady Gaga.

Conhecido como o “padre DJ”, pelas festas solidárias que faz nas suas paróquias e presenças noutros eventos, tem sido um verdadeiro caso de popularidade ao longo dos anos. Durante a pandemia, utilizou as suas redes sociais para se manter em contacto com os fiéis através de concertos em direto, chegando mesmo a ter um perfil sobre si escrito pela revista Forbes.

Os seus métodos pouco ortodoxos já lhe valeram alguns avisos por parte da Arquidiocese de Braga. Em 2021, o cónego José Paulo Abreu criticou a sua participação numa campanha de sensibilização relacionada com apostas.