Rui Valério chegou ao Tiles Bar, no Cais do Sodré, cerca de 20 minutos antes da hora marcada para a apresentação do programa da pastoral juvenil da diocese de Lisboa para o próximo ano. O lugar é insólito: não estamos num ambiente onde seja comum ver o patriarca de Lisboa. Mas é mesmo ali, num fim de tarde de quinta-feira nesta agitadíssima zona da cidade de Lisboa onde abundam bares e restaurantes, que o novo patriarca de Lisboa, Rui Valério, quer falar aos jovens. Ou melhor, quer ouvi-los.

“Têm é de entrevistar os jovens, eles têm tanto a dizer”, diz o patriarca de Lisboa à chegada ao bar, perante os muitos jornalistas que acorreram a um evento que, em condições normais (possivelmente realizado num qualquer auditório paroquial), passaria totalmente despercebido na agenda mediática nacional.

Antes da hora marcada — 19h00 —, o bar-restaurante está virado do avesso. A maioria das mesas foram retiradas, restando apenas duas encostadas a uma das paredes, onde estão a ser colocados vários tipos de tapas e salgados. É Teresa Ribeiro de Matos, 30 anos, quem está a coordenar a transformação daquele espaço no cenário de um evento onde o patriarcado de Lisboa esperava cerca de uma centena de jovens que se tinham previamente inscrito no evento.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.