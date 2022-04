Paulo Núncio: "O Governo foi preguiçoso a elaborar o Orçamento do Estado"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, faz várias críticas ao Orçamento do Estado apresentado esta semana pelo Governo de António Costa, que diz representar um “sinal negativo para o futuro”. Diz ainda que o documento tem “previsões demasiado otimistas” e que não tem em conta os “impactos profundos” da guerra.

Em entrevista à Vichyssoise, da Rádio Observador, Paulo Núncio, diz que Fernando Medina “acabou de chegar” e, por isso, é preciso “dar tempo ao tempo”. Mas logo acrescenta que “em termos de política é mais do mesmo: não vejo em Fernando Medina nenhuma alteração significativa [relativamente a João Leão e Mário Centeno]”.

O vice-presidente do CDS, eleito há pouco mais de uma semana e meia, foi visado numa carta aberta de Ana Gomes, onde a antiga candidata presidencial critica o facto de a investigação do Ministério Público ao “apagão fiscal” estar parada. Na entrevista, reitera o que tem dito: “Não tive nada a ver com o apagão fiscal e só tive conhecimento através das notícias do jornal em 2017, mais de um ano depois de ter cessado funções”. E garante que nunca foi ouvido sobre o assunto.

Em semana de Orçamento não há uma forma diferente de começar. O Governo apresentou ontem o Orçamento do Estado, repetindo essa máxima das contas certas, este é um Orçamento do Estado de austeridade?

Antes de entrarmos na qualificação de saber se o Orçamento é de austeridade ou não acho que o Governo foi preguiçoso na elaboração deste Orçamento. O Governo pegou na proposta que tinha sido apresentada há seis meses e voltou a apresentá-la com pequenas alterações. O mundo mudou muito de há seis meses a esta parte. Todas as pessoas têm consciência que foi desencadeada uma guerra pela Rússia na Ucrânia e vivemos hoje uma inflação galopante. O país merecia um Orçamento completamente diferente daquele que tinha sido apresentado há seis meses uma vez que as circunstâncias se alteraram radicalmente, não é isso que temos. temos mais do mesmo. Nesse sentido parece-me que é um Orçamento que representa um sinal negativo para o futuro. Em termos de cenário macroeconómico o que me parece é que as previsões do Governo são demasiadamente otimistas. Em termos de crescimento económico prevê 4,9% em 2022, penso que é demasiado otimista tendo em conta os impactos profundos da guerra na Ucrânia.

O ponto de partida é baixo, 2021 foi um ano atípico.

É verdade, mas mesmo assim penso que não terá em conta os impactos profundos da guerra no crescimento do PIB global. Vai depender da extensão da guerra, mas penso que é um pouco otimista. A meta dos 4% de inflação para 2022 também considero otimista. Em março, Portugal já está com 5,3% de inflação. Ao nível dos produtos transformados e da energia já ronda os 20%, a inflação subjacente em Portugal já está acima da zona euro. Temos um problema sério de inflação este ano, não será tão temporário e conjuntural como o Governo procura transmitir. A inflação tem um impacto brutal na vida das famílias e das empresas.

Além do problema da inflação, o Governo continua a colocar a prioridade na questão das contas certas. Há quem diga, até dentro do PS, que o Governo conseguiu roubar esse discurso à direita.

Vejo a coisa ao contrário. Acho que as contas certas sempre foi um princípio fundamental dos partidos de direita, faz parte do ideário do CDS um conservadorismo fiscal. Há uns anos era popular na esquerda o discurso de que há mais vida para além do défice, o défice e as contas certas eram desvalorizados. Há coisa de 10 anos o país entrou em bancarrota porque um governo do PS não teve atenção com as contas públicas e o país entrou numa situação de default em que foi necessário intervenção dos credores internacionais.