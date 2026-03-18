Pedro Cabeleira regressou ao Entroncamento para filmar "um espelho do país"

Comboios são promessas a passar e no Entroncamento, cidade ferroviária conhecida como “a terra dos fenómenos”, as partidas e chegadas sempre fizeram parte da identidade local. A expressão nasceu algures na década de 1950, quando Eduardo O. P. Brito, funcionário da CP, começou a relatar nos jornais episódios insólitos ocorridos na cidade. A sucessão de histórias bizarras criou a febre dos “fenómenos do Entroncamento”.

A 12 de outubro, a cidade voltou às manchetes por razões menos folclóricas do que carneiros com quatro cornos ou abóboras de 60 kg. Foi ali que André Ventura, líder do Chega, acabou a noite das últimas eleições autárquicas, por se tratar da câmara conquistada pelo partido mais perto de Lisboa (as outras foram Albufeira, no Algarve, e São Vicente, na Madeira). Para quem ali vive, porém, o resultado não foi uma surpresa. Aliás, a vitória do Chega era “previsível”.

É este o cenário de Entroncamento, a segunda longa-metragem do realizador Pedro Cabeleira, que chega às salas de cinema a 26 de março. Depois de Verão Danado (2017), retrato de uma juventude em fuga para Lisboa, o cineasta faz agora o movimento inverso: regressa à cidade onde nasceu para filmar quem ficou, marcada pelas tensões e frustrações de que o partido de direita radical também se alimenta. O Entroncamento que Cabeleira deixou para trás aos 18 anos, quando rumou à capital em busca de mundos e horizontes (“Tentei pôr de lado o sítio de onde vim, quis descobrir outra coisa”), é distinto do que hoje existe.

É difícil entrar nos cafés e ouvir as conversas sobre tudo e nada, confessa. “Isto é muito pequeno, o problema é esse.” Evita esses lugares de convívio, como se as paredes tivessem ouvidos, e senta-se para a conversa com o Observador num banco de uma praça quase deserta. Sempre que alguém atravessa o largo, a conversa abranda. É sábado e o sol cai, duro, queimando as cabeças e alongando as sombras sobre a calçada.