Passaram mais de oito anos e ainda hoje João Pedro Henriques não consegue ouvir a música Stairway to Heaven do Led Zeppelin sem se emocionar. Nessa altura o filho, ainda um adolescente, começara a desenvolver gostos musicais comuns e esta era uma das músicas que ambos escutavam juntos. Mas, numa manhã de janeiro de 2014, acabaria por se sentir “amputado para sempre” quando recebeu um telefonema com as palavras que nunca mais esqueceu, como agora descreve ao Observador. “O Jaime teve um acidente muito grave”, disse-lhe a mãe do filho. Ainda hoje não sabe porque devolveu aquela resposta: “Mas ele está vivo?”. Do outro lado veio a resposta que o faria descambar: “Não”.

João Pedro Henriques, jornalista, hoje com 56 anos, estava a preparar-se para ir trabalhar quando a antiga companheira lhe explicou por telefone, como conseguiu, que o filho de 16 anos morrera colhido por um comboio ao atravessar a linha de Cascais, perto da estação de São João do Estoril, num sítio proibido. Jaime não tinha tido uma aula e decidira ir até à praia com um grupo de amigos. “Avisei a redação de que não ia trabalhar, avisei a minha mulher, a mãe do meu segundo filho Eduardo, que tem agora 20 anos”.

Das memórias que guarda da altura, recorda como o inquérito judicial aberto atrasou o funeral não religioso, e lembra o apoio de amigos e colegas que nesses dias — que pareceram muito mais tempo — o acompanharam. De como deitaram as cinzas de Jaime ao mar, de que ele tanto gostava, na companhia dos amigos mais próximos. Mas um dos momentos mais torturantes foi quando contou ao filho mais novo, Eduardo, que não voltaria a estar com o irmão.

A dor dos pais e dos filhos que vivem

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.