Pesca, alívios fiscais e barbecue com Putin. As férias e a diplomacia nos refúgios dos presidentes dos EUA

Em 2021, as contas do veterano das estatísticas não oficiais sobre a Casa Branca não enganavam, ou pelo menos forneciam algumas pistas. Segundo o antigo correspondente da CBS, Mark Knoller, que acompanhou os trajetos dos presidentes desde o consulado de Gerald Ford, Joe Biden já tinha passado mais de um quarto do tempo do seu mandato a trabalhar fora da Casa Branca, no Delaware, fosse na sua residência em Wilmington ou no retiro de Rehoboth Beach.

Foi aí que no passado fim de semana voltou a refugiar-se, mantendo o ritual mas enfrentando também tempos impróprios para férias, antes de decisões difíceis — e já agora a recuperar da infeção de Covid-19. Ao cair de domingo, e face a uma onda de pressão cada vez mais ruidosa, Biden anunciava por fim a retirada da corrida à reeleição (algo que não acontecia desde 1968, com Lyndon Johnson).

Biden e o fim de linha na costa do Delaware

Comprado em 2017, para que o casal pudesse passar mais tempo em família fora do bulício de D.C., foi neste retiro que Biden terá recebido os conselheiros de topo que contribuíram para a decisão final, cerca de um ano depois de o vermos tranquilamente na praia, ou a andar de bicicleta com um vigor que hoje parece uma pálida e distante memória. As sondagens mais recentes partilhadas no sábado por Steve Ricchetti, um dos mais próximos do presidente, e Mike Donilon, o seu principal estratega, terão deixado clara a incapacidade de Joe bater Donald Trump nas eleições de novembro. Ainda em funções, Biden terá sempre Rehoboth Beach, um refúgio com pouco mais de mil habitantes onde poderá passar a ser mais visto — esperava-se que ficasse apenas até dia 21 mas pelo menos no dia seguinte continuava pela zona.