Pico da 5ª vaga “adiado” devido à abertura das escolas. Pode haver 140 mil infetados no dia das eleições (só metade serão diagnosticados)

A abertura das escolas é o principal motivo pelo qual o pico da quinta vaga da Covid-19 desapareceu dos gráficos, referiram três especialistas ao Observador. A Ómicron, extremamente transmissível em comparação com todas as variantes detetadas anteriormente, veio confundir as contas dos peritos, que ainda não contam sequer com o impacto da reabertura das discotecas, das mudanças das regras de isolamento e do fim do teletrabalho obrigatório. Portugal já tinha entrado num planalto no gráfico do número de casos, mas os números voltaram a disparar — a ponto de, a nove dias das eleições, ninguém ter certezas do ponto em que o país estará no fim do mês.

Os gráficos de Carlos Antunes (Universidade de Lisboa), Óscar Felgueiras (Universidade do Porto) e Francisco Batista (Instituto Politécnico de Leiria) não deixam margem para dúvidas: a subida galopante entre as crianças e os jovens até aos 12 anos denunciam que estas faixas etárias são o motor da pandemia neste momento em Portugal, sobretudo o grupo que vai até aos nove anos.