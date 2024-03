Plebeias, conspiradores, reis sem teto e 10 primeiros-ministros: 9 livros sobre a realeza

Contemporânea de Isabel I de Inglaterra, muitos consideravam-na uma intrusa, mas acabou por governar França com total determinação. Três dos filhos haveriam mesmo de reinar no país, incluindo o monarca que casaria com Mary, rainha da Escócia.

Se a biografada granjeou o título de “Rainha Negra”, Leonie Frieda ousou pintar a sua história de crueldade com outros tons. Nobre italiana que se tornou rainha consorte da França de 1547 até 1559, Catarina de Médici (1519-1589) reinventou-se depois de enviuvar do rei Henrique II, assumindo as rédeas do destino daquele país. Primeiro na qualidade de regente durante o curto reinado do filho mais velho, depois manobrando o poder atrás do monarca quando o segundo filho ascende ao trono. Órfã desde a sua infância, única herdeira legítima da fortuna da família italiana Médici, casada aos catorze anos, é com meticuloso detalhe que a autora descreve esse fatal acidente de duelo na capital francesa que custou a vida ao seu marido. O pormenor assistirá outros episódios e capítulos de uma jornada fascinante por ambições dinásticas, intrigas políticas e religiosas e ainda humilhações impostas pela influente amante de Henrique II, Diane de Poitiers.

Sueca de nascimento, educada na Grã-Bretanha, Alemanha e França, Leonie Frieda viajou por Paris, Florença e Roma, sem esquecer uma passagem pelos castelos do Vale do Loire, no encalço desta figura feminina — cujo “inabalável fascínio pela astrologia e pela magia negra (…) contribuiu em muito para lhe granjear a perversa reputação que a História e muitos dos seus contemporâneos lhe atribuíram”. Outras figuras da sua tribo ajudariam a adensar enigmas e mistérios. “À sua imagem não ajudou o seu parfumier, o italiano mestre René, que se tornou tremendamente temido pelas suas poções e poderes, pelas lendárias luvas envenenadas e pelo rouge com que supostamente executou algumas pessoas ao serviço de Catarina durante a sua viuvez”, escreve a a autora nesta edição com chancela da Planeta.