Poké House. O negócio de milhões e tigelas de arroz que nasceu com uma cerveja na Praia Grande

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2020, sentados no Bar do Fundo, na Praia Grande, os primos Francisco Guedes e Duarte Costa tiveram um daqueles momentos que muda uma vida. Acabados de fazer surf, estavam na esplanada a beber uma cerveja e começam a falar com dois italianos, Vittoria Zanetti e Matteo Pichi. Conversa puxa conversa e percebem que têm uma coisa em comum: cada duo é dono de um negócio que tem exatamente o mesmo nome, “Poké House”. Sim, igual, sem tirar nem pôr. O que é que vendem? “Pokés bowls”, obviamente. Daí, nasceu uma relação que está a ser um fenómeno em vários países, incluindo Portugal, e até já falam numa possível entrada em bolsa e dizem a sigla IPO (oferta pública inicial, em português).

Se ainda não ouviu falar dos “poké bowls”, um prato à base de arroz de sushi ou quinoa e outros ingredientes variados, não há problema. Foneticamente, a refeição faz lembrar o nomes das bolas com as quais os treinadores da série de desenhos animados Pokémon apanham as criaturas, mas, como explicam os fundadores do projeto ao Observador, tem tudo “inspiração havaiana” e toque “californiano”. Além disso, mesmo que peixe cru — que faz parte do poké tradicional — não seja a sua praia, hoje até há versões com rosbife.

Em Portugal, a Poké House já tem 12 restaurantes no Norte e Centro do país e o número continua a crescer — o objetivo é chegar às 25 lojas no final do ano. Tem espaços de rua, como em Miraflores, em Oeiras; em centros comerciais, como no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia; e até lojas que só abrem no verão, como é o caso do espaço que têm na Comporta. Porém, estas lojas são diferentes do primeiro espaço aberto por Francisco e Duarte no final de 2016, e fazem parte de um grupo maior, de origem italiana — o tal de Vittoria e Matteo — que tem o mesmo nome e ambições globais.

Nos EUA, a mais recente aposta do grupo, Vittoria e Matteo investiram na Sweetfin, uma empresa de pokés que pôs este franchise além do Atlântico. Para este ano, estão previstas 80 novas lojas na Europa e nos Estados Unidos. Em Portugal, passados dois anos do encontro que muda uma vida, as coisas também têm corrido bem: só em 2021, a receita a nível nacional superou as expectativas e atingiu os 4,6 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um copo na Praia Grande que acabou na aquisição de um negócio que foi como “uma fusão”

A conversa na Praia Grande é o ponto chave nesta história para perceber o negócio atual dos restaurantes que a Poké House tem em Portugal. É que, atualmente, apesar de o nome ser o mesmo, o negócio já não é bem português. No início de 2021, a Poké House italiana, de Vittoria e Matteo, adquiriu 70% da empresa nacional, mantendo Duarte e Francisco como os gestores nacionais do projeto e sócios minoritários num negócio que nasceu nessas areias de Sintra.

“Houve ali [em 2020] uma química de falar um bocadinho de Portugal e começámos a perguntar o que cada um tinha, percebemos que eram ambos empreendedores”, relembra Duarte adiantando: “Quando dizem que tinham um negócio chamado Poké House não queríamos acreditar!”. “Então, fez-se faísca. Temos de nos juntar, dissemos”.