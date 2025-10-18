Porque é que o silêncio nos pode deixar tão desconfortáveis?

Uma iniciativa

É uma experiência cada vez mais rara estar em silêncio. Mesmo nos momentos em que não há uma tarefa à nossa espera, distraímo-nos ouvindo um podcast, ligando a televisão ou navegando na internet. Estar sozinho, sem fazer nada e em silêncio, é uma experiência considerada como desagradável por muitas pessoas.

Carla Martins, psicóloga clínica, neuropsicóloga e formadora na área do mindfulness, explica que isso acontece por um conjunto muito alargado de fatores. Desde logo porque “vivemos num tempo em que a cultura do ‘fazer’ impera. Estamos constantemente expostos a estímulos — notificações, redes sociais, trabalho, entretenimento. A normalização deste constante ‘fazer’ torna o silêncio um terreno pouco familiar, estranho e desconfortável.”

Mas não é só: o silêncio geralmente abre espaço a que surjam emoções difíceis. “Quando nos sentamos em quietude, sozinhos ou na presença de outros, começamos a sentir emoções que evitamos, pensamentos difíceis, recordações dolorosas. É por isso que muitas pessoas associam o silêncio à ansiedade: porque não cultivaram a capacidade interna para estar consigo mesmas com gentileza e curiosidade, e muitas vezes não possuem ferramentas internas para lidar com aquilo que surge.”

Um dos antídotos para isso pode ser a prática de mindfulness: “em vez de continuar a fugir do silêncio, podemos aprender a ‘habitá-lo’. E, com o tempo, ele deixa de ser ameaça e passa a ser abrigo”.

Por muito difícil que seja estar em silêncio sozinho, os silêncios mais temidos continuam a ser os que surgem durante uma conversa. E se os silêncios nas conversas do quotidiano são geralmente embaraçosos, isso em muito se deve à sua raridade: estamos habituados e começar a falar ainda mal o outro mal se calou. “Os silêncios entre as falas de diferentes pessoas são surpreendentemente curtos”, explica Alexa Hepburn, analista de conversação e psicóloga discursiva da Rutgers University, nos Estados Unidos.