Portugueses, japoneses ou mexicanos: 23 menus para entrar no ano novo sem pôr os pés na cozinha

Se não quer passar a última noite do ano de avental vestido, atrás do fogão, a pensar em quantidades ou empratamentos, saiba que estes restaurantes podem muito bem fazer esse trabalho por si. De norte a sul do país há menus especiais e compostos para fechar 2021 de barriga cheia e sem preocupações. Da cozinha tradicional portuguesa às novas criações de estrelas Michelin, dos clássicos japoneses aos pratos de inspiração italiana, de cartas mexicanas às opções para partilhar, o mais difícil vai ser mesmo escolher. Junte a família e os amigos, escolha uma morada no centro da cidade, perto do mar ou com vista para o rio, esqueça as calorias, dê um passo de dança e brinde ao futuro quando o relógio marcar a meia noite.

Santo

Rua Santo Ildefonso, 45 (Porto). Reservas: 92 626 6106. Preço: 125€/pessoa (bebidas incluídas)

Esta pizzaria e steakhouse tem no forno a lenha, na garrafeira generosa e nos sofás compridos e confortáveis algumas das suas imagens de marca e na última noite do ano preparou um jantar pensado para partilhar com ingredientes capazes de agradar a quase todos os paladares. Nas entradas destacam-se o trio de bruchettas, a burrata com molho pesto, rúcula e tomate seco ou a sopa de abóbora com fatias de pancetta. Os pratos principais são compostos por linguini com cogumelos trufados, camarão tigre com salada de manga e pimentos vermelhos e wagyu – uma espécie de gado bovino — com polenta frita e legumes salteados. Tarte de caramelo salgado com crocante de amêndoa e groselhas faz a sobremesa e no que toca às bebidas saiba que o preço por pessoa inclui um welcome drink, vinho branco, tinto, cerveja, água, refrigerantes e café e, claro, o champanhe e as 12 passas para celebrar a meia noite. Conte ainda com uma banda e um Dj no espaço para animar as primeiras horas de 2022.