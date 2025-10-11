Presidenciais de 1986. Uma campanha verdadeiramente à americana: os hinos, os slogans, as figuras e o sobretudo de Freitas

Mas houve outras soluções para fintar a impopularidade de Soares que resultaram. Sobretudo a ideia dada por Harry Walter, o consultor alemão que tinha trabalhado nas campanhas de Willy Brandt e Helmut Schmidt, amigos e aliados de sempre de Soares, recorda, 40 anos depois, Alfredo Barroso, sobrinho e colaborador próximo do socialista.

“Deu-nos uma sugestão formidável que nós aproveitámos. ‘Não precisam tanto de usar a imagem dele. Porque é que vocês não escolhem imagens de pessoas da sociedade civil que o apoiem e fazem uns cartazes com ele e nesses tempos de antena puxam também por essas pessoas?’.” E assim foi: a fadista Hermínia Silva; o campeão olímpico Carlos Lopes; Humberto Coelho, estrela do Benfica e da Seleção Nacional; e Adriano Jordão, pianista de renome internacional, passaram a ser as estrelas dos cartazes.

O cineasta António Pedro-Vasconcelos foi o arquiteto da campanha televisiva de Soares. Teve a ajuda do realizador Nuno Teixeira, que já tinha no currículo sucessos como Vila Faia e o Tal Canal. E também de um outro sobrinho de Soares, o cineasta Mário Barroso, que trouxe de França uns técnicos tão bons que deixaram todos impressionados. Bons e caros: custaram 25 mil contos mais 3 mil contos em material.

O diretor de campanha, o comandante Gomes Mota, foi uma escolha pessoal de Soares e uma peça essencial para o socialista, como recorda Alfredo Barroso, sobrinho e conselheiro de Soares. “Quem sacou a empresários dinheiro e sabia fazê-lo muito bem foi o comandante Gomes Mota. Teve um papel fundamental.” Apesar das más perspetivas, o dinheiro, de facto, ia chegando. Vinha dos empresários que Gomes Mota conseguia convencer, de José Manuel de Mello a Belmiro de Azevedo, das relações internacionais de Soares, dos amigos do SPD alemão, dos socialistas franceses, dos espanhóis do PSOE e vinha de Macau — vinha muito dinheiro de Macau.

“Lembro-me de uma personalidade conhecida, amigo de Mário Soares, que entrou no meu gabinete no Saldanha e disse: ‘Olha pá, queres ver?’ E rasgou assim um bocadinho… Era uma cambada de notas. ‘Isto é Macau, isto é o contributo de Macau. Posso guardar aqui?’ ‘Eu acho que deves pôr isso num cofre’. ‘Não, não, fica aí bem, num armário teu’. Nunca foi preciso mexer naquele dinheiro. Para que é que aquele dinheiro foi usado? Para a Fundação Mário Soares”, revela agora Alfredo Barroso.

Soares é fixe e é rock n’ roll

Os conselheiros de Mário Soares estão reunidos no Palacete do Saldanha. Para além do grupo do costume, na sala estão também Clara Ferreira Alves e Maria Filomena Mónica. Há pelo menos duas horas que estão ali, a pensar em conjunto hipóteses de slogans para a campanha. Vão apontando tudo numa lista, tão longa como frustrante. Não há uma única ideia que se aproveite. É nessa altura que entra um grupo de rapazes, membros da juventude de apoio a Soares. São eles que vão desbloquear tudo.

“Entraram por ali adentro, já não me lembro a propósito de quê, queriam falar comigo, e o foi o António-Pedro ou o António Barreto que se voltou para eles e disse: ‘Opá, vejam lá, nós estamos aqui há que tempos a tentar encontrar um slogan que seja ótimo para o Mário Soares. E há um que diz: ‘É fácil, o Soares é fixe‘. Era um gajo do CDS. E nós ficámos arrasados: o que é que nós andámos a fazer durante horas?! Nós, com cérebros que julgávamos privilegiados, não encontrávamos e um puto resolveu’, conta Alfredo Barroso.

Ainda discutem se vale a pena mudar para “Soares é baril”, mas chegam à conclusão de que seria mais elitista. Sem esforço aparente, Adelino Vaz, antigo dirigente da jota do CDS, um miúdo que se mudou para aquele lado da trincheira por não gostar de Freitas do Amaral, tinha acabado de inventar um dos mais bem sucedidos slogans da história da política nacional.

Só ficava a faltar o habitual hino de campanha. Soares queria muito ter um, mas os homens que pensavam a sua estratégia eleitoral não lhe fizeram o gosto. Não num primeiro momento, pelo menos. Mário Soares, que já tinha achado uma loucura não ser o grande protagonista dos cartazes e dos tempos de antena, vai aceitar a sugestão a contragosto. A espera valerá a pena.

Lançado a 6 de fevereiro de 1986, já na segunda volta da campanha presidencial, com música de Rui Veloso e letra de António Pedro Vasconcelos, o “Rock da Liberdade” é apresentado como “uma batida para curtir“. A música torna-se um sucesso instantâneo e provoca um efeito de arrastamento, sobretudo entre os mais jovens. Meses antes, a equipa de Soares até tinha feito uma primeira tentativa para encontrar um hino de campanha, mas António-Pedro Vasconcelos, o grande responsável pelos tempos de antena do socialista, achou que ter uma música em tom triunfal não fazia sentido. Nessa segunda volta, as coisas eram muito diferentes e a marca “Soares é Fixe” viria a ganhar um novo impulso na reta final.

Não foi o único trunfo jogado pelo socialista no último esforço de campanha. Na segunda volta, a máquina de Soares, disposta a agregar a esquerda contra a grande ameaça vinda da direita, apostou todos os esforços no ataque ao passado de Diogo Freitas do Amaral. Mesmo que isso significasse distorcer ligeiramente a verdade e passar a caricaturar o adversário como um terrível colaboracionista do antigo regime.

Foi António Pedro-Vasconcelos, um dos homens mais acutilantes da campanha de Soares, quem teve o golpe criativo mais cruel — e eficaz. A partir de uma declaração antiga em que Diogo Freitas do Amaral aparecia a dizer que tinha nascido para a política aos “31 anos”, a campanha de Soares faz um tempo de antena com imagens dos assassinatos de Robert Kennedy e Humberto Delgado, do Vietname, da guerra colonial, da PIDE, de Caetano e Salazar, para sugerir que Freitas tinha assistido a tudo em silêncio e no conforto próprio dos privilegiados do Estado Novo.

Esse tempo de antena chamava-se precisamente “O 31 de Freitas” e foi um dos mais eficazes momentos políticos da campanha de Soares. Freitas, apesar de pressionado pelos mais próximos, nunca quis responder na mesma moeda. Dali a pouco dias, os portugueses iam decidir quem queriam como Presidente da República.