Cada trabalhador em Portugal contribuiu, em média, em 2021, com 39,5 mil euros para a economia nacional, um valor ainda abaixo do pré-pandemia (41,2 mil euros, em 2019) e não muito longe do verificado há mais de 20 anos. Em 1999, por exemplo, ficava pelos 34,6 mil euros. Este ano, se as projeções do Executivo estiverem corretas, pode rondar os 40 mil euros, segundo cálculos do Observador com base nas estimativas do Governo para este ano e os números do INE de 2021. Porquê?

O Governo acredita mesmo que a chamada “produtividade aparente do trabalho” em Portugal vai subir bem acima do que várias instituições europeias e mundiais projetam para a UE e a zona euro. E ao maior ritmo desde, pelo menos, 2000. Esse efeito influencia a evolução melhor do que o esperado de um outro indicador: o Produto Interno Bruto (PIB). Quer isto dizer que perceber porque é que a produtividade vai crescer mais do que a média europeia implica olhar para o crescimento da economia.

