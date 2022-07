Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A taxa de inflação em Portugal – e, de resto, em toda a Europa – vai ser mais forte e, também, mais persistente do que se previa. A Comissão Europeia passou nesta quinta-feira a prever que preços no consumidor vão subir 6,8% em 2022 e, também, 3,6% no próximo ano. Quanto ao crescimento económico, foi revisto em alta para 6,5% em 2022 (o mais expressivo de toda a Europa) mas baixou para 1,9% em 2023.

O relatório que inclui as as chamadas Previsões Económicas de Verão, publicado pela Comissão Europeia, reconhece que as pressões inflacionistas vão ser mais intensas e duradouras do que se apontava no último relatório trimestral, divulgado em maio. Nessa altura, Bruxelas apontou para uma subida dos preços na ordem dos 4,4% em 2022 mas que seria corrigida já em 2023 para 1,9%.

Ou seja, não só a projeção para 2022 subiu de forma significativa como também a estimativa de subida percentual dos preços saltou para praticamente o dobro, no próximo ano.

Ainda assim, apesar da revisão em alta, os números de Portugal são ligeiramente inferiores aos da média da zona euro. A inflação média na zona euro será de 7,6% em 2022 e 4,0% em 2023, ou seja, quase quatro vezes mais o objetivo do BCE em 2022 e o dobro desse mesmo objetivo no próximo ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A agressão russa contra a Ucrânia continua a afetar negativamente a economia europeia, colocando-a num caminho de crescimento mais baixo e inflação mais elevada”, comenta a Comissão Europeia em comunicado divulgado no início da conferência de imprensa do comissário Paolo Gentiloni. “Muitos daqueles que eram vistos como riscos negativos, nas Previsões de Primavera, acabaram por se materializar”, reconhece Bruxelas.

Em 2022, Portugal terá, como já se previa, o crescimento económico mais expressivo da União Europeia – algo que em maio Gentiloni justificou como “uma trajetória diferente de recuperação em Portugal”. Mas as novas previsões apontam para um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) ainda mais rápido em 2022: passa de 5,8% para 6,5%.

Em 2023, o crescimento percentual será um pouco mais baixo do que se previa – 1,9%, contra os anteriores 2,7% – mas há que sublinhar que, com uma previsão melhorada para 2022 o ponto de partida para 2023 torna-se mais elevado.

Numa altura em que vários economistas apontam para o risco de recessão, a Comissão acredita que “a economia europeia deverá continuar a expandir, mas a um ritmo significativamente inferior em comparação com aquilo que se antecipava nas Previsões de Primavera”. A economia da zona euro deverá crescer 2,6% em 2022 e 1,4% em 2023, ao passo que a União Europeia irá crescer uma décima a mais do que a zona euro, em cada um dos anos.