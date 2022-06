Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A economia portuguesa vai sofrer uma travagem brusca em 2023, prevê a OCDE nas previsões económicas divulgadas esta quarta-feira. Depois de um crescimento de 5,4% em 2022, a expectativa do organismo é que o Produto Interno Bruto (PIB) no ano seguinte apenas irá crescer apenas 1,7%, penalizado pelos impactos da guerra na Ucrânia, os problemas nas cadeias de abastecimento globais e o aumento dos preços da energia e de outros produtos – fatores que “irão baixar a confiança e penalizar o poder de compra”. A confirmar-se, seria um crescimento (em 2023) que corresponde, aproximadamente, a metade do que o Governo prevê no Programa de Estabilidade.

O “investimento público robusto, impulsionado pelos fundos comunitários, e o regresso do turismo irão continuar a apoiar a recuperação” após a pandemia – “porém, a guerra na Ucrânia, as perturbações nas cadeias de fornecimento e as subidas dos custos energéticos e dos preços das matérias-primas vão penalizar a atividade” económica. Esta é a ideia principal que é transmitida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no capítulo que dedica à economia portuguesa, em relatório divulgado esta quarta-feira.

A OCDE reconhece que continua a existir alguma margem para suster esses impactos negativos, mas essa margem será limitada porque “os aumentos na energia e nos bens alimentares devem elevar a inflação para 6,3% em 2022 e 4% em 2023“. Ou seja, a inflação não só supera o crescimento em 2022 como será mais do que o dobro do crescimento do PIB em 2023, caso se confirmem estas projeções.

Em dezembro a OCDE tinha projetado um crescimento ainda maior da economia portuguesa em 2022 – 5,8% – mas, sobretudo, estava muito mais otimista de que a expansão económica iria manter-se a um ritmo mais elevado no ano seguinte, 2023: 2,8%. Essa previsão cai, agora, para 1,7% (e a partir de uma base mais baixa que é um crescimento em 2022 um pouco menos fulgurante do que se previa – 5,4%)

Relativamente a 2022, as previsões da OCDE não diferem muito daquilo que é previsto pelos principais organismos: o crescimento de 5,4% previsto pela OCDE supera até os 4,9% apontados pelo Banco de Portugal (em março) e os 5% apontados no Programa de Estabilidade 2022-2026 (da responsabilidade do Governo). Contudo, para 2023 o Banco de Portugal está confiante num crescimento de 2,9% e o Governo tem previsto um aumento de 3,3% no PIB nesse ano – ou seja, aproximadamente o dobro do que prevê a OCDE.

OCDE pede “política orçamental prudente”

“Os salários devem acelerar (…) mas não o suficiente para salvaguardar o poder de compra das famílias, num contexto de aumento da inflação”, vaticina a OCDE, no relatório divulgado esta quarta-feira.

Neste cenário, a OCDE sublinha que “tendo em conta os elevados níveis da dívida pública, para garantir custos de financiamento favoráveis é essencial que se mantenha uma política orçamental prudente e que se defina um plano de consolidação credível para as contas públicas”.

O Governo deve ajudar a mitigar o impacto da inflação na economia, reconhece a OCDE – porém, “os apoios orçamentais devem ser temporários e direcionados [apenas] aos mais vulneráveis“, sublinha o organismo.

A OCDE acrescenta que “acelerar o investimento em energias renováveis pode ajudar a recuperação ao mesmo tempo que se reduz a dependência dos combustíveis fósseis. Fomentar a adoção de tecnologias digitais, através da melhoria do acesso a formação na área digital (…) ajudaria a aumentar a competitividade das empresas e beneficiar a produtividade.”