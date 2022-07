Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“A convicção popular é a de que a inflação é prejudicial, mas em geral os seus efeitos não são bem compreendidos. Tal deve-se ao facto dos efeitos da inflação serem muito variados e até subtis.” A frase consta num estudo de 2012 do Banco de Portugal sobre a variação no bem-estar social causada por um aumento da inflação quando se usa tributação distorcionária, como impostos sobre o rendimento ou o consumo. E mostra como a análise dos impactos da inflação é mais complexa do que se poderia pensar.

O estudo baseia-se num cenário em que a inflação é “totalmente antecipada” — ao contrário, portanto, do que se verifica atualmente. Mas antes de partir para as conclusões, teoriza sobre benefícios e desvantagens de aumentos da inflação, como efeitos distributivos (que podem ser regressivos, beneficiando os mais ricos) ou impactos no sistema de tributação.

