Professor, designer, "muito ativista" e militante do PS (agora suspenso). Nelson, detido por atirar cocktail molotov na Marcha pela Vida

“Pretendemos defender a segurança de todas as pessoas imigrantes em Portugal, combater o racismo, a xenofobia, a hostilidade religiosa e o crescimento do discurso de ódio. (…) Queremos demonstrar a nossa solidariedade para com as vítimas de todos os ataques de ódio em Portugal”.

As palavras de condenação do extremismo e da violência terminam uma longa carta “contra o racismo e a xenofobia”, que reuniu mais de cinco mil assinaturas. Foi divulgada em janeiro de 2024. E enviada para o então Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e para José Luís Carneiro, à época ministro da Administração Interna.

A carta juntou mais de 5 mil assinaturas. A 3.776.ª é de “Nelson Vassalo, designer”. É ele o homem de 39 anos que, dois anos depois de se ter associado ao movimento contra a violência, acabaria detido pela PSP, em Lisboa, por ter lançado um cocktail molotov contra os participantes — incluindo crianças — da Marcha pela Vida. Já esta quarta-feira, três semanas e meia depois do ataque, o PS reagia com “surpresa” à informação de que Nelson Vassalo é militante do partido.

O posicionamento político nunca gerou dúvidas a quem se cruzou com ele. É “de esquerda”, apontavam, motivando a associação entre as inclinações políticas e a terra de onde é natural, o Barreiro. Esse posicionamento político acabaria por ser confirmado pelo próprio PS. Em comunicado, o partido revela que “tomou conhecimento, através da comunicação social, de que o indivíduo suspeito de ter arremessado um objeto incendiário na direção de uma manifestação é militante do PS”.

Por já, o partido avançou com uma suspensão preventiva do militante e remeteu a informação à Comissão Nacional de Jurisdição, com “vista à instauração de um processo disciplinar que determine a aplicação da sanção adequada à alegada prática dos factos que lhe são imputados”. Caso os factos se confirmem, acrescenta o PS, “poderá ser aplicada a expulsão de militante” a Nelson Vassalo.

Esta quarta-feira, o homem de 39 anos foi presente a tribunal. A PJ defende um agravamento das medidas de coação, mas a decisão ficou adiada para esta quinta-feira. Em parte, este adiamento ficou a dever-se ao facto de Nelson Vassalo ter decidido prestar declarações ao juiz de instrução do Tribunal Central de Investigação Criminal. Na manhã de quinta-feira a confirmação chegou: o designer fica em prisão preventiva.

Ouvidos pelo Observador, ainda antes de ser revelada a filiação partidária do suspeito do ataque, amigos e antigos colegas disseram desconhecer a ligação partidária. E garantiram que a defesa que o designer fazia das posições políticas nunca passava das palavras. Entre os que o conhecem, a própria notícia da detenção de Nelson Vassalo gerou reações quase unânimes de choque. “Estou super surpreendida. Porque é que ele foi detido?”, questiona, incrédula, uma antiga colega de trabalho.

Há duas respostas para a pergunta: primeiro, foi detido há várias semanas em plena manifestação. Começou por ser intercetado por participantes da Marcha Pela Vida após lançar o cocktail molotov (que nunca chegou a deflagrar) e, logo a seguir, a PSP concretizou a detenção junto ao Parlamento. Na segunda-feira seguinte, conheceu as medidas de coação: saiu em liberdade, mas ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades, indiciado pelo crime de detenção de arma proibida. Além disso, também ficou proibido de “frequentar as imediações da Assembleia da República”.

A segunda resposta à pergunta dos amigos surgiu já esta terça-feira: o designer, muito elogiado pelas suas capacidades técnicas, que chegou a dar aulas na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e que trabalhou muito tempo em Nova Iorque, foi novamente detido. Mas, agora, pela PJ. Desta vez, as suspeitas eram traduzidas em crimes bem mais graves que o inicial (quando apenas foi enunciado o crime de posse de arma proibida).

“A PJ, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, deteve um homem indiciado pela tentativa da prática dos crimes de infrações terroristas, detenção de arma proibida, incêndio, explosão e outras condutas especialmente perigosas e de ofensas à integridade física grave, praticados na tarde do passado dia 21 de março, frente à escadaria da Assembleia da República, em Lisboa.”

Entre o material encontrado pelas autoridades nas buscas que fez à casa de Nelson Vassalo, na manhã de terça-feira, estaria precisamente um cartão de militante do Partido Socialista, avançou o Público. O Observador tentou perceber junto do gabinete de assessoria da direção do PS há quanto tempo tinha sido feita essa inscrição no partido — sem resposta até à publicação do artigo além do comunicado já referido.

Contactada pelo Observador em final de março e, novamente, esta quarta-feira, a Faculdade de Belas-Artes também não esclareceu se Nelson continua ou não a dar aulas na universidade.

Apesar de reconhecerem em Nelson Vassalo uma pessoa de “posições muito fortes” e “muito ativista”, os colegas assumem que nunca esperariam uma ação deste género. Falam num “excelente profissional”, que partilhava quase diariamente manifestações e projetos próprios no Instagram (rede social de onde se retirou, para surpresa dos amigos, desde a primeira detenção). Chegou a criar uma aplicação para identificar casas em mau estado de conservação — e que, alegadamente, poderiam ser usadas para reforçar a capacidade de resposta a um dos grandes problemas de Portugal. A aplicação abrangia, primeiro, a zona de Lisboa e, mais tarde, foi alargada a outros pontos do país.

O designer que se “aborrece” e que viveu vários anos em Nova Iorque. “Não estamos a falar de uma pessoa violenta”

O vasto currículo de Nelson Vassalo começou a formar-se quando, em abril de 2010, integrou como webdesigner a equipa do jornal Público. “No meu favorito e renomado jornal português tive a liberdade criativa e o incentivo para fazer ‘design’, codificar e produzir campanhas comerciais e institucionais (…), bem como algum trabalho de impressão para o jornal e o projeto muito gratificante de colaborar no design da aplicação do jornal para iPad”, escreveu o próprio na sua conta de Linkedin.

Ficaria nesse primeiro posto menos de um ano, numa tendência que se foi repetindo nos vários locais de trabalho por onde passou a seguir, sempre na área do design. Só por uma ocasião se manteve no cargo por mais do que dois anos, mas os ex-colegas ouvidos pelo Observador dizem que nunca registaram qualquer incompatibilização com colegas. E atribuem esta rotação por diferentes locais de trabalhos com a necessidade do designer de procurar novos estímulos e desafios profissionais.

Depois de assassinar Carlos Castro, Renato Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. É lá que diz ter agido como um instrumento de Deus e ser “Jesus Cristo”. “Os ficheiros do caso Carlos Castro”, o novo Podcast Plus do Observador, conta os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Uma série em seis episódios, narrada pela atriz Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Resende. Pode ouvir aqui o segundo episódio, no site do Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir aqui o primeiro episódio]

“O Nelson é uma pessoa que vai saltando muito entre projetos. Pela natureza da sua criatividade, acho que se aborrece. Ao fim de algum tempo, o nosso projeto deixou de ser um projeto muito interessante e ele saiu”, recorda um antigo colega. A mudança foi drástica. Nelson voou para Nova Iorque, cidade onde já tinha estado (depois de ter saído do Público) e por onde foi passando várias vezes nos últimos anos. “Mesmo as pessoas que eu sei que trabalharam com ele posteriormente referem sempre essa questão: ele fica aborrecido e procura outra coisa”.

Nos EUA, teve uma primeira experiência como estagiário, durante cinco meses, e ainda passou por Munique até voltar a Portugal, passado pouco mais de um ano.

Entre 2017 e 2023, depois da segunda experiência no país, passou por duas empresas de Nova Iorque até integrar os quadros da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, como professor adjunto. Contactada pelo Observador, uma colega da universidade, que prefere manter o anonimato, recusa alongar-se em comentários sobre Nelson, que diz conhecer há várias décadas. “Só teria coisas positivas a dizer sobre ele”, explica.

Para ela, tudo não passa de um “mal entendido” lançado nas redes sociais pela “extrema-direita”. “Não estamos a falar de uma pessoa violenta, nem com antecedentes criminais. Estamos a falar de uma pessoa normal. É uma pessoa que tem opinião e, neste momento, é muito perigoso ter-se opinião”, desabafa — mesmo sabendo que a detenção pela PSP pelo ataque com cocktail molotov aconteceu quase em flagrante delito.

A passagem pela faculdade durou apenas um semestre. Dois meses depois de ter abandonado Belas-Artes, voltou a partir para Nova Iorque, onde esteve até dezembro do ano passado. Depois desse período, confirmou o Observador junto de fonte ligada à investigação, regressou a Portugal e estava dedicado a trabalhos como freelancer (que já vinha desenvolvendo, em paralelo com os vários empregos, desde 2014).