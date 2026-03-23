Recorrem a ataques “baratos” e estão em crescimento apesar de “desorganizados”. Anarquistas terão tentado atacar Marcha pela Vida

Em 2024, 21 ataques foram atribuídos à extrema-esquerda e aos anarquistas na Europa (18 deles em Itália e três na Grécia), tendo sido registadas 28 detenções. Nem todos tiveram sucesso na sua execução, mas o alvo mais comum (em nove ataques) foi o setor industrial. Na última contabilização da Europol (divulgada em agosto do ano passado e referente a 2024), notou-se um aumento dos detidos em relação a 2023. “Apesar de a ameaça geral ser relativamente baixa, alguns países testemunharam violência em 2024”.

Tal como o que se pode ler na versão preliminar do RASI, a Europol concorda com o aproveitamento das redes sociais — notando-se a novidade da utilização da Inteligência Artificial — para o recrutamento e com as causas que mais motivaram mobilizações (com destaque para a Palestina). Mas a agência europeia acrescenta: se “os grupos terroristas de extrema-esquerda procuram criar uma revolução violenta contra o Estado político, social e económico, de forma a criar, numa última fase, uma sociedade sem classes”, os grupos anarquistas caracterizam-se por “seguir uma agenda revolucionária, anti-capitalista e anti-autoritária”.

Os métodos mais utilizados, tal como verificado em Lisboa no último sábado, recorrem sempre a mecanismos simples com uso do fogo. Dos 21 ataques registados, dez foram “reivindicados”, nove através de publicações nas redes sociais — mas apenas quatro incluíam o nome da organização ou do grupo responsável.

“Os grupos de terroristas anárquicos podem organizar-se de forma autónoma, como parte de redes maiores ou ambos. De acordo com a doutrina anarquista, que rejeita estruturas hierárquicas, os grupos organizam-se de forma horizontal. Ainda assim, alguns indivíduos podem assumir papéis informais de liderança, quer seja pela influência ideológica ou pela participação em atividades violentas”, acrescenta a Europol.

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) português refere que “acompanha a evolução destes fenómenos [extremistas] e a sua potencial expressão em Portugal, avaliando narrativas e comportamentos suscetíveis de promover a radicalização violenta ou a ação subversiva, contribuindo para a salvaguarda dos valores constitucionais, da coesão nacional e da integridade das instituições democráticas nacionais”.

“Os movimentos extremistas de caráter político-ideológico rejeitam, total ou parcialmente, o Estado de Direito democrático e admitem recorrer à violência, à sabotagem e a outros atos ilegais – bem como à ação subversiva – para alcançarem os seus objetivos políticos. Atuam numa dupla vertente: a da violência extremista e a da subversão. (…) Nos últimos anos, tem-se verificado em Portugal um incremento destas atividades, traduzido numa maior propensão para a violência e, em alguns casos, para o terrorismo — fenómenos indissociáveis da componente subversiva que lhes serve de suporte”, refere.

Chega quer que Antifa seja terrorista, PSD vai mesmo chamar Luís Neves ao Parlamento

Desde que aconteceu a tentativa de ataque que se têm multiplicado reações dos partidos, sobretudo de direita, mas também do Bloco de Esquerda. “No sábado passado, um homem arremessou uma garrafa incendiária contra pessoas que se estavam a manifestar pacificamente. Esta ação violenta, da qual felizmente não resultaram feridos, só pode merecer a mais veemente condenação”, escreveu Fabian Figueiredo nas redes sociais, dois dias depois do sucedido. Pouco depois, José Manuel Pureza, coordenador do partido, também condenou este “ato inaceitável”.

Mais rápida foi a reação de CDS, IL, PSD e Chega. Através de Mariana Leitão, os liberais condenaram um ato que poderia ter resultado numa “enorme tragédia”. “Deixem-me ser muito clara: é absolutamente condenável e inaceitável qualquer tipo de violência exercida sobre pessoas que estão apenas a expressar a sua opinião política, seja ela qual for, concordemos com ela ou não. Pessoas que se manifestam pacificamente não podem ver a sua integridade física ameaçada em momento algum. Não só coloca vidas em risco, como contribui para a radicalização, para o reforço dos extremos, não tendo qualquer lugar numa sociedade democrática”, disse.

O CDS reagiu através de uma extensa carta assinada pelos deputados João Almeida e Paulo Núncio. O grupo parlamentar do partido cristão assinalou que este “ataque extremista a famílias, crianças e bebés inocentes revela um ódio e um radicalismo político intolerável num Estado de Direito Democrático”. “Qualquer ato de violência política contra inocentes tem de ser veementemente condenado, venha de onde e de quem vier. Ainda para mais, quando o objetivo deste ato criminoso era vitimar famílias, crianças e bebés inocentes. Este ataque podia ter sido verdadeiramente trágico, com vários mortos e feridos a lamentar, e exige por isso da sociedade e das instituições democráticas portuguesas o mais absoluto repúdio”, remata o partido numa nota em que pedem a condenação, por parte do Parlamento, do que aconteceu, além da saudação da “intervenção rápida” dos polícias e da população no local.

Tal como o CDS, também o Chega reagiu com um apelo. O partido pediu ao Governo para promover, junto da União Europeia e da ONU, a classificação do movimento antifa como organização terrorista — à semelhança do que acontece nos EUA. O Chega entende que este grupo antifascista se insere numa “rede internacional descentralizada de grupos de matriz ideológica radical, com presença em diversos países, incluindo Portugal”, associado à prática de “violência, intimidação e destruição de propriedade, bem como a ações organizadas que colocam em causa a estabilidade institucional”.

O PSD, contudo, foi mais longe e traduziu a sua reação num pedido para chamar o novo ministro da Administração Interna ao Parlamento. “Este incidente deve exigir de nós uma reflexão profunda. A radicalização do debate político perante o extremismo que prolifera no espaço público constituem um ataque à nossa democracia”, referiram. Por isso, o grupo parlamentar entende que é “urgente” defender a democracia e, por isso, vão chamar de urgência Luís Neves à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Na mesma nota, elogiaram a resposta pronta do antigo diretor da PJ.

“Não toleramos qualquer forma de extremismo violento e continuaremos a agir com firmeza para o prevenir e combater, garantindo a segurança e a defesa dos valores democráticos. A pronta intervenção da PSP merece claro reconhecimento, evidenciando a eficácia e o profissionalismo na proteção dos cidadãos”, disse o ministro no dia seguinte ao ataque, depois da PSP ter comunicado a detenção.

[Notícia atualizada às 15h00 com confirmação da PGR sobre o crime pelo qual foi indiciado o homem de 39 anos]