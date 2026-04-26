"Qualquer pessoa podia entrar no hotel com armas." As falhas do Serviço Secreto no ataque a Trump

No manifesto que escreveu antes do ataque, o atirador refletiu precisamente sobre o assunto e ridicularizou a falta de segurança no Hilton, notando que estava concentrada no exterior do edifício e apenas focada nas chegadas ao hotel. “Aparentemente, ninguém pensou no que acontece quando alguém faz o check in no dia anterior”, notou, recordando a “sensação de arrogância” que sentiu “assim que entrou no hotel”.

O “nível de incompetência” era “absurdo”, acusou Cole Tomas Allen, acrescentando: “Esperava câmaras de segurança em cada esquina, quartos de hotel com escutas, agentes armados a cada três metros, imensos detetores de metais. O que vi foi nada”. “Muito sinceramente eu espero que isto já tenha sido corrigido quando este país conseguir um líder competente novamente”, atirou.

Alguns políticos já se indignaram com esta falha de segurança. O congressista democrata Ritchie Torres questionou como é que não havia qualquer controlo num hotel onde iam estar o Presidente dos Estados Unidos, o vice‑presidente, o presidente da Câmara dos Representantes — que são a linha de sucessão do poder executivo norte‑americano —, secretários e congressistas. “O falhanço dos protocolos mais básicos de segurança — que é tão inexplicável como indesculpável — obriga à abertura imediata de uma investigação.”

No security screening was required to enter an event featuring the President of the United States, the Speaker of the House, Cabinet Secretaries, and Members of Congress? This failure of even the most basic security protocols—as inexplicable as it is inexcusable—demands an… pic.twitter.com/e88kzkycvu — Ritchie Torres (@RitchieTorres) April 26, 2026

Em sentido inverso, em declarações à BBC, Barry Donadio, um antigo agente do Serviço Secreto que já trabalhou em missões no Hilton, ressalvou que o “hotel é tremendamente grande” e não notou que tivesse havido “falta de agentes e polícia” no evento: “Eles provavelmente tinham mais [agentes] do que suficiente e foi por isso que o pararam”.

O atirador disparou várias vezes, mas acabou por ser travado assim que chegou à zona onde estavam instalados os detetores de metais. Os agentes do Serviço Secreto conseguiram pará‑lo, mas Cole Tomas Allen ainda alvejou um dos seus membros, que apenas sofreu alguns hematomas, graças ao colete antibalas que usava.

No salão de baile, instalou-se o pânico, ainda que a reação tivesse variado — alguns reagiram imediatamente e colocaram-se debaixo da mesa; outros estavam a tentar entender o que se passou, como o Presidente norte-americano. “Ouvi um barulho e pensei que fosse uma bandeja a cair várias vezes. Havia uma arma e algumas pessoas entenderam isso rapidamente. Outras pessoas não. Eu estava a ver o que se passava, provavelmente dever-me-ia ter baixado um pouco mais rápido”, narrou Donald Trump durante a conferência de imprensa após o acidente.

Donald Trump saiu mais tarde do salão de baile. Porém, como mostram os vídeos do momento, o vice-presidente norte-americano foi encaminhado pelos agentes do Serviço Secreto alguns segundos mais cedo do que chefe de Estado. A agência ainda não esclareceu o motivo pelo qual retirou JD Vance saiu primeiro da divisão.

Serviço Secreto: as falhas no financiamento e o shutdown no Congresso

O Presidente norte-americano não criticou o Serviço Secreto. “Não imagino trabalho mais perigoso”, disse Donald Trump. O Presidente norte-americano preferiu justificar o que aconteceu com o facto de ser uma pessoa “marcante”: “Estudei assassinatos. E devo dizer que as pessoas mais marcantes, as que mais fazem — como Abraham Lincoln — são exatamente aquelas atrás de quem eles vão.”

Este domingo, numa entrevista à Fox News, o chefe de Estado voltou a elogiar a atuação do Serviço Secreto, sinalizando estar “muito satisfeito” com a forma como tudo se desenrolou: “Fizeram um bom trabalho. Pareciam ser running backs da NFL [liga de futebol americano] a correr atrás dele. Pararam-no a tempo. Nunca chegou perto das portas ou de chegar perto das portas.”

O Presidente norte‑americano realçou que o hotel Washington Hilton “não era particularmente um edifício seguro”, mas preferiu focar-se na construção do salão de baile na Casa Branca (processo em que está curso uma batalha judicial) como solução para os problemas de segurança. “É muito maior e mais segura. É à prova de drones. Tem um vidro à prova de bala. Esta não é a primeira vez que nos últimos dois a nossa república foi atacada por um aspirante a assassino.”