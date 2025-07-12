Quando a especulação entra nos bairros ilegais. O caso da Penajóia, em Almada, onde há quem pague 300€ por um quarto

Quem passa de carro na estrada principal, junto ao Monte de Caparica a poucos minutos da estação de comboios do Pragal, não imagina o número de pessoas que chamam casa ao bairro da Penajóia. É com o Cristo Rei e o rio Tejo como pano de fundo, com estradas de terra batida a serpentear de forma desorganizada por entre dezenas de habitações autoconstruídas em tijolo cinzento que vivem cerca de duas mil pessoas, de acordo com as contas de movimentos como o Vida Justa.

São três da tarde de uma quarta-feira no bairro da Penajóia. O bairro tem tudo: cafés, restaurantes e um barbeiro; crianças a correr nas ruas com bicicletas nas mãos. O Observador entra no café “Sabores da Illy” para descobrir quanto custa viver neste bairro ilegal.

A pressão imobiliária levou milhares de pessoas a procurar alternativas para viver em cidades como Almada. Mas a especulação faz-se sentir dentro e fora da Penajóia. Testemunhos recolhidos pelo Observador revelam que pagar renda para viver no bairro ilegal não é um cenário incomum. António (nome fictício) paga 300 euros por um quarto onde não tem nada, nem uma casa de banho.

Há um ano, em junho de 2024, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) colocava editais nas portas destas habitações a avisar para a “remoção de construções no terreno” público. Na altura, dizia-se que o problema estaria resolvido em semanas.

Passou um ano. De lá para cá foram demolidas algumas dezenas de habitações, mas o número de pessoas que vivem no bairro ilegal não parou de crescer. A Câmara Municipal não poupa nas críticas ao instituto e acredita que a inação do IHRU vai fazer o país recuar décadas no direito à habitação. Em entrevista ao Observador, Inês de Medeiros diz temer um regresso aos anos 70 “com barracas por todo o lado” e exige ao Estado que “tome o assunto em mãos”, e ao IHRU que “faça o seu trabalho, o levantamento social e defina a estratégia”. Críticas repetidas pelo movimento Vida Justa que fala em duas mil pessoas a viver na Penajóia. A autarquia diz estar completamente às escuras.

Ouça aqui a história do bairro da Penajóia, no podcast Onde Pára o Caso, da Rádio Observador.

Apesar dos pedidos de esclarecimento do Observador, o IHRU não só não respondeu às críticas da Câmara Municipal, como não disponibilizou dados atualizados sobre a população que vive neste bairro ilegal em Almada.