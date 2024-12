Quase metade dos portugueses entende apenas frases curtas e faz cálculos básicos. Na comparação internacional, país atrás da média da OCDE

De uma forma geral, a capacidade dos adultos portugueses para ler e escrever; perceber e utilizar números e resolver problemas complexos está abaixo da média da OCDE. Mas um dos dados mais preocupantes da literacia e numeracia da população, e que consta do Inquérito às Competências dos Adultos, elaborado pela OCDE, é o de que quase metade dos inquiridos (42%) apenas demonstrou capacidade para “compreender textos curtos e listas organizadas”, sem conseguir compreender e interpretar textos mais longos. Quase um terço dos inquiridos ficou num dos dois níveis mais baixos da escala de desempenho. E o resultado não é melhor na avaliação da numeracia.

Os dados constam do inquérito elaborado pela OCDE, no âmbito do Programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos (PIAAC), e cujos resultados são apresentados esta terça-feira. O relatório, elaborado entre 2022 e 2023, tem por base um inquérito realizado a 3.160 pessoas, com idades entre os 16 e os 65 anos. Portugal participou pela primeira vez neste estudo, mas já foi suficiente para concluir que a qualidade do sistema de ensino, apesar de ter vindo a melhorar, ainda fica atrás de outros países.

No que toca à capacidade para ler e escrever, os portugueses registaram, em média, 235 pontos, ficando abaixo da média da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que é de 260 pontos (uma diferença de 25). Nesta competência, 42% dos inquiridos obtiveram pontuações correspondentes ao nível 1 ou abaixo (um baixo nível de desempenho). As pessoas que se situam neste nível “compreendem textos curtos e listas organizadas”, conseguem encontrar informação quando está claramente indicada e estabelecer ligações e “conseguem, no máximo, entender frases curtas e simples”, lê-se no relatório divulgado. Dos adultos portugueses inquiridos, só 4% atingiram o nível 4 ou 5 nesta competência (enquanto a média da OCDE é de 12%).

No extremo oposto, 30% dos adultos que participaram no inquérito tiveram pontuações tão baixas que ficaram colocados nos dois níveis mais baixos da escala de desempenho.

A diferença entre a média da OCDE e o desempenho dos adultos portugueses no que toca a saber utilizar números no dia e dia é ligeiramente maior: 25 pontos. Os portugueses registaram, em média, 238 pontos em numeracia (novamente abaixo da média da OCDE, que é de cerca de 265). De acordo com o relatório, nesta competência, 40% dos inquiridos tiveram resultados iguais ou inferiores ao nível 1. Neste nível, “as pessoas adultas são capazes de fazer cálculos básicos com números inteiros ou dinheiro, compreender o significado das casas decimais e encontrar trechos de informação em tabelas ou gráficos”. Conseguem ainda “adicionar e subtrair números pequenos”. Apenas 7% dos adultos portugueses se situam nos níveis 4 e 5, sendo a média da OCDE de 14%.