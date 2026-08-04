Quem recusar vaga em cuidados continuados pode ter de pagar taxa — mas há 3 mil à espera de vaga

Para o coordenador da Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, nomeado pelo atual Governo, o processo foi pautado por um conjunto de erros que levaram ao subaproveitamento dos fundos europeus. “O preço de construção não foi definido por este Governo”, diz Abel Paiva, frisando que, dado o valor baixo que foi definido, os privados não quiseram avançar com a construção de unidades de cuidados continuados, particularmente na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde os preços dos terrenos são “elevados” e a construção “mais cara”. Para além disso, acrescenta, os concursos “estavam a decorrer em júris das antigas Administrações Regionais de Saúde, que foram extintas”, o que prejudicou a contratualização, realça.

Num contexto em que aumenta o número de pessoas a aguardar vaga na RNCCI, bem como o número de utentes com alta clínica nos hospitais (as chamadas altas proteladas), o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida publicou um parecer — pedido em fevereiro de 2025 pela então Secretária de Estado da Gestão da Saúde Cristina Vaz Tomé — em que sugere a criação de uma taxa semanal “progressiva” a cobrar aos utentes que, estando internados numa unidade do SNS, recusem uma vaga na RNCCI.

Ministra da Saúde admite aplicar taxa a quem recusar vaga na rede de cuidados continuados

Entre as propostas apresentadas está a aplicação de uma taxa semanal progressiva, descrita como uma medida “em prol da equidade”, que vigoraria até à aceitação da transferência do utente. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida recomenda ainda que as vagas atribuídas não distem mais de 90 minutos da residência do utente, de forma a preservar a proximidade com a família.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admite avançar com a aplicação de uma taxa. “Para este problema existem várias soluções e, no limite, sim, temos de pensar, quando estão esgotadas todas as situações e quando existe oferta por parte do sistema em cuidados continuados, em lar (estrutura residencial para pessoas idosas), quando existem essas soluções (como também cuidados domiciliários) e mesmo assim não se consegue que a pessoa saia do hospital, temos de começar a considerar também soluções como esta“, disse a governante esta terça-feira aos jornalistas à margem da inauguração da primeira Unidade de Saúde Familiar de gestão privada no concelho de Torres Vedras.

“A questão do protelamento de altas nos hospitais por manutenção de pessoas, de cidadãos que já não deviam e que não podem estar de facto no hospital não é só um tema de segurança para as pessoas, como também é um tema ético”, reconheceu.

O coordenador da Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, Abel Paiva, concorda com a cobrança de uma taxa mas admite que o Governo terá de encontrar “uma solução jurídica” para implementar a medida, dado que a atual Lei de Bases da Saúde estabelece que os cuidados de saúde são “tendencialmente gratuitos”. “A comparticipação hospitalar só poderia abarcar a dimensão social e não os cuidados de saúde em si”, explica o responsável, adiantando que o Governo, juntamente com a Comissão, estão a fazer “a ponderação necessária” relativamente à medida.

Segundo os últimos números oficiais, divulgados em junho pelo diretor-executivo do SNS, 1.339 pessoas mantinham-se nos hospitais por falta de resposta social ou familiar, 1.358 estavam à espera de serem admitidas na RNCCI e 513 utentes aguardavam uma resolução ao abrigo do regime jurídico de maior acompanhado.

Taxa “faz sentido” se existir oferta na RNCCI, defendem administradores hospitalares

Para o presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH), a taxa a aplicar aos utentes que recusem aceitar uma vaga em cuidados continuados “faz sentido se garantirmos que todas as pessoas têm acesso a uma vaga em tempo adequado”, o que não acontece, frisa. “Estamos muito longe disso”, lamenta Xavier Barreto, defendendo que a medida só poderia avançar “se existir uma alternativa real” de resposta. “Em termos conceptuais, pode fazer sentido, mas só terá eficácia se a rede responder”, afirma.

Já o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados considera que a medida “não resolve o problema, que se resolve, sim, com um maior número de vagas na RNCCI”, diz José Bourdain.

Xavier Barreto sugere uma outra medida, que poderia ajudar os hospitais a lidar com o avolumar de internamentos sociais e a agilizar a colocação de doentes nas respostas mais adequadas (seja em cuidados continuados ou em lares). “Enquanto o doente está no hospital à espera de vaga, os custos poderiam ser suportados pela Segurança Social. Isso obrigaria a Segurança Social a responsabilizar-se pelos custos e poderia acelerar a colocação das pessoas”, sugere o presidente da APAH.