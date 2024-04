Quem são os homens que vão mandar nas finanças do FC Porto?

Em 2016 fundou uma empresa de autenticação e identidade digital, a Biometrid, que ainda não se afirmou porque “a tecnologia tem algumas fragilidades”, diz uma outra fonte mais ligada às empresas tecnológicas. Um ano mais tarde, em 2017, cofundou a Growth Partners, uma sociedade de capital de risco que só teve mais sucesso nos anos recentes, depois de Koehler vender a sua participação a investidores espanhóis (em 2019).

Antes destas, já tinha criado em 2014 uma outra empresa cuja atividade está mais próxima do negócio da família, que João Rafael conhecia por dentro: a Elastictek, uma empresa de Ovar que faz bandas de polietileno, uma fibra usada nos elásticas das fraldas, por exemplo.

No início, Koehler conseguiu captar 15 milhões de investimento e alavancou a empresa com 19 milhões de euros em dívida. Atualmente tem uma dívida de 17 milhões e teve nos últimos oito anos um resultado operacional negativo acumulado de dez milhões de euros. Só teve resultado operacional positivo em 2020, ano do início da pandemia e altura em que a Elastictek mobilizou parte da produção para fazer máscaras e outros dispositivos de proteção pessoal e médica.

João Rafael Koehler, que não respondeu a uma tentativa de contacto por parte do Observador, chegou a ponderar uma candidatura à presidência do clube em 2020. Mas acabou por recuar, dizendo que não tinha “reunido as condições” para avançar. Isto depois de ter sido muito crítico em relação ao “descalabro financeiro” que, na sua opinião, grassava no FC Porto – “descalabro” pelo qual responsabilizava o próprio Pinto da Costa: “Se fosse eu, demitia-me“, dizia ao Expresso.

Mais recentemente, os comentários que faz em privado são diferentes: Pinto da Costa estava era “mal acompanhado”, relatou uma fonte ouvida pelo Observador. A situação é difícil mas, agora, Koehler já atribui as culpas mais a Fernando Gomes e Adelino Caldeira, administradores que estão a sair da instituição.

Há dois anos, entrevistado na Rádio Portuense, foi questionado sobre se tinha a ambição de ser presidente do FC Porto. “Não”, garantiu, antes de contextualizar: “Eu diria que quem quiser muito ser presidente do Porto não devia ser” porque “estes cargos não estão talhados para quem quer, tem de haver uma confluência de fatores e as pessoas têm de ser empurradas para ser”. Mas logo chutou para canto: “Aquilo que eu ambiciono é o Porto voltar a ser campeão europeu, isso é que é uma grande ambição que eu tenho”.

José Fernando Figueiredo, um “comunicador nato” que chocou com secretário de Estado de Costa

Nasceu em Folgosa do Douro, Armamar, o gestor que será administrador–financeiro do FC Porto se Pinto da Costa conseguir ser eleito para o seu 16.º mandato à frente do clube. José Fernando Figueiredo, hoje com 58 anos, é sobretudo conhecido por ter sido presidente da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) até junho de 2017, a entidade que, fundida com outras entidades públicas, viria a originar o atual Banco Português de Fomento (BPF).

Começou a carreira na Inter-Risco (uma parceria entre o BPI e um private equity inglês), e desde o início da carreira focou-se na esfera das sociedades de garantia mútua. Tornou-se um “craque” nessa área, diz uma fonte com quem trabalhou há vários anos, que lhe elogia a proatividade e a “ótima capacidade de comunicação”. As garantias mútuas são sistemas mutualistas de apoio às pequenas e médias empresas (PME), através da prestação de avales que facilitam a obtenção de crédito em condições mais favoráveis do que seria possível sem essa garantia pública.

Ao lado de José António Barros, que em 2008 sairia da SPGM para a liderança da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Figueiredo ajudou a criar a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM) “quase de raiz e, por isso, era adorado por todas as pessoas daquela estrutura, muitas delas trazidas por ele para o setor”, diz uma fonte que conhece o gestor há várias décadas. O dinamismo e a experiência nesta área granjearam-lhe, também, cargos importantes em plataformas do setor das garantias mútuas a nível europeu e até mundial – e é, também, consultor do Banco Mundial.

“É muito extrovertido, um comunicador nato, conhecido por gostar de aproveitar bem as missões no exterior, com uma boa dose de boémia à mistura”, diz uma fonte ouvida, ao que outra acrescenta uma “capacidade de mobilizar esforços absolutamente invulgar, cá dentro e lá fora, por exemplo na organização de eventos internacionais do setor”.

José Fernando Figueiredo, licenciado em Economia pela Universidade do Porto, é casado e tem um filho. A personalidade forte – e um pendor político mais alaranjado – terá contribuído para que se incompatibilizasse com João Vasconcelos, o então secretário de Estado da Indústria de António Costa, que morreu em 2019.

A rutura deu-se em 2017. “Eram duas personalidades muito fortes, acabaram por chocar de frente, como às vezes acontece nestas coisas”, disse uma fonte deste meio. Outra fonte corrobora esta leitura: “Figueiredo enfrentou o Vasconcelos desde o início, achava que o Governo não estava a fazer o que tinha de fazer para aquilo crescer… ”

Embora lhe fosse reconhecida experiência e competência, na área em que se especializou, nunca teve boa relação com Vasconcelos porque na interação com os membros do governo “normalmente tinha uma postura de, antes de encontrar soluções, encontrar problemas” – esta é a perceção dos fiéis ao secretário de Estado entretanto falecido. Contactado pelo Observador, José Fernando Figueiredo preferiu não fazer comentários sobre aquele período, não escondendo, porém, que não é de boa memória.

Mas o desalinhamento estratégico tornou-se óbvio logo que o governo de António Costa tomou posse, no final de 2015, já Figueiredo estava na liderança do IFD há quase um ano. Fontes próximas do governo dessa altura recordam que, por mais do que uma ocasião, chegou atrasado a reuniões com o secretário de Estado e até com o ministro (da Economia). José Fernando Figueiredo confirma, ao Observador, que isso aconteceu “pontualmente”, devido a outros afazeres profissionais que levaram a que perdesse o avião do Porto para Lisboa.

Para mim, um empresário, que cria emprego e gera riqueza para o país, ou um colaborador, que ajuda a organização a evoluir, não é menos importante que um ministro ou secretário de estado, sem prejuízo na necessária institucionalidade. Por isso, admito que me possa ter atrasado em reuniões com empresários e tenha perdido uma ou duas vezes aviões para ir a Lisboa a reuniões com ministros”, confirma Figueiredo, ao Observador.

A determinada altura, chegou à imprensa que José Fernando Figueiredo acumulava os cargos de presidente da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua com os de presidente das quatro sociedades de garantia mútua (e respetivas remunerações), que ainda hoje existem: três com pendor mais regional (Norgarante, Lisgarante e Garval) e, ainda, uma quarta que é a Agrogarante, de âmbito nacional e mais dedicada à agropecuária (da qual ainda é hoje o Presidente). “Não eram remunerações extraordinariamente elevadas mas, todas somadas, se calhar faziam dele o tipo mais bem pago em todo o Estado”, admite uma fonte ligada ao governo da altura.

Contactado pelo Observador, além de mostrar algum desconforto pessoal com este tema, recorda que foi eleito para todos esses cargos pelos acionistas nas respetivas assembleias gerais, sempre por unanimidade, tendo os mesmos cargos sido comunicados e aceites pelo Banco de Portugal – e todos os vencimentos foram sempre aprovados pelos respetivos conselhos de remunerações. Esta era, aliás, uma situação que já vinha do seu antecessor (na SPGM e entidades mutualistas), acrescenta.

José Fernando Figueiredo recorda, também, que “algum tempo mais tarde a Procuradoria-Geral da República haveria de arquivar essas alegações de acumulação de cargos, deixando claro que não havia sido cometida nenhuma ilegalidade”. Aliás, “depois disso, muita gente no Estado passou a acumular cargos graças à decisão sobre este caso, e aí já não os vi nada preocupados“, atira.

Na altura, porém, sabendo que não era “querido” pelo poder, José Fernando Figueiredo saiu da SPGM e, alguns meses mais tarde, no verão de 2017, deixou a presidência da IFD. Nenhuma das partes alguma vez quis esclarecer, publicamente, as razões para essa substituição. “Foi uma indicação dos acionistas. Não tenho estados de alma sobre as decisões dos acionistas. Portanto, estou absolutamente sereno e tranquilo”, disse Figueiredo, na altura, à imprensa.

Ao Observador diz agora ter ficado “muito desiludido por não [o] terem deixado montar um verdadeiro Banco de Fomento em Portugal, que o país bem precisa e teria sido o resultado da evolução natural do IFD, que já estava licenciado pelo Banco de Portugal e pela Comissão Europeia”. A partir daí, deixou de ter “qualquer atividade pública”, já que permaneceu na presidência da Agrogarante mas essa é maioritariamente privada (por ser uma mutualidade constituída pelas empresas).

Hoje diz “gastar a maior parte do tempo a trabalhar para o Banco Mundial, com sede em Washington, como consultor sénior, e também para o maior fundo europeu de co-investimento em tecnologias disruptivas, com sede no Luxemburgo”. Tem, também, investimentos onde se incluem uma “pequena participação, não executiva e sem interferência na gestão” na Quadrantis, a empresa de capital de risco que foi comprada por João Koehler, de quem diz ser “amigo há muitos anos“.

Esta empresa, a Quadrantis, foi notícia nesta campanha eleitoral porque uma subsidiária sua (Connect Capital) fez um financiamento ao FC Porto. Anteriormente, a Quadrantis também foi notícia por ter interposto uma providência cautelar contra o Banco de Fomento – por ter sido excluída de um programa de apoios empresariais (Programa de Venture Capital). João Koehler já descartou que José Fernando Figueiredo, o homem que se propõe endireitar as contas do FC Porto, tenha tido qualquer envolvimento no financiamento ao FC Porto ou em qualquer outra questão relacionada com a Quadrantis. “É acionista da Quadrantis da mesma forma que eu sou acionista da Google“, atirou o empresário. Já Koehler disse ao Público que, se passar a ser vice-presidente do FC Porto, afastar-se-á da Quadrantis e extinguirá qualquer ligação com os negócios da empresa.

Os homens de André Villas-Boas

José Pedro Pereira da Costa, o financeiro que conhece bem a banca (nacional e estrangeira)

Quando, em 2007, no Forum Picoas se decidia a cisão da então PT Multimédia, no seguimento da OPA da Sonaecom sobre a PT, não houve dúvidas para que lado José Pedro Pereira da Costa penderia. Acompanharia Rodrigo Costa na nova empresa. E assim chegava a administrador financeiro, de plenos poderes, na PT Multimédia que se transformou em Zon passados uns meses e que acabaria Nos, depois da junção com a Optimus. E foi aí que José Pedro Pereira da Costa se tornaria uma espécie de “homem Sonae”. Foi adotado pela Sonae, sem ter sido criado no seu seio à maneira antiga. Esteve, aliás, no outro lado no combate (sem sucesso) da Sonae para ficar com a PT naqueles anos de 2006 e 2007.

Começava a caminhada de 16 anos de José Pedro Pereira da Costa na Zon/Nos, que lhe deu acesso direto ao mundo do futebol e que lhe permitiu que conheça como poucos os meandros dos direitos televisivos (como distribuir e como produtor de conteúdos). Direitos que, no futebol, estão, agora, a caminho da centralização, que tem data marcada para a época 2028/29.

Foi no seu tempo que a Nos patrocinou a principal liga de futebol desde 2015 (“salvando” então a Liga liderada por Luís Duque, ao patrociná-la, depois de um ano em que não tinha conseguido quem o quisesse fazer) a 2021; a Nos adquiriu os direitos televisivos do Benfica, Sporting e Sporting de Braga; a Nos era (e é) acionista da Sport TV, onde José Pedro Pereira da Costa se sentou no conselho de administração. E também é pela fusão da Zon com a Optimus – da qual foi um pivô importante – que entra no mundo da Sonae.

Mas Pinto da Costa, candidato da lista opositora à de André Villas-Boas – do qual José Pedro Pereira da Costa será (se eleito) administrador financeiro – vê perigo nestas ligações empresariais do gestor. Numa entrevista à SIC o atual presidente do Porto indicou que a sua candidatura (aos 86 anos) só aconteceu “depois de ver aquela que parecia ser uma OPA da Sonae e da Olivedesportos sobre o FC Porto”.

Quando se anuncia um indivíduo como o super star das finanças – sr. Pereira da Costa, um antigo empregado da Olivedesportos e depois foi para a Nos –, quando vejo um senhor antigo funcionário da Olivedesportos e da Nos, que não pode ir para a direção do FCP porque só é sócio efetivo desde final de 2023, pergunto que credenciais é que este senhor tem?”

O ataque de Pinto da Costa centrou-se na ligação à Sonae e à Olivedesportos, acionista, com a Nos, a Altice e a Vodafone, da Sport TV. Durante a gestão de Pereira da Costa, a Zon/Nos até reduziu a sua posição na Sport TV para que Vodafone e Altice pudessem entrar, repartindo o capital com a Olivedesportos, na empresa dos canais de desporto. José Pedro esteve envolvido em todas essas negociações. E não gostou quando perdeu para a rival Altice, em 2015, os direitos televisivos do “seu” Porto por quase 500 milhões de euros, um contrato que passou a vigorar em 2018, mas eram valores aos quais a Nos não queria chegar. Pouco tempo antes tinha garantido, por menos, os direitos do Benfica e uns dias depois garantiu os do Sporting também por valores a superar os 400 milhões. Os jogos do Benfica em casa são os únicos que não são transmitidos via Sport TV.