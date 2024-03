Operação Maestro. Manuel Serrão suspeito de viver oito anos no Sheraton do Porto à custa de fundos europeus

Um exemplo disso mesmo é que vários funcionários da AICEP Portugal terão participado em várias edições do Portugal Fashion e outros eventos da Associação Seletiva Moda a expensas da entidade controlada por Manuel Serrão, sendo que mais tarde esses mesmo custos foram imputados ao COMPETE 2020 como estando relacionados com investimentos para reforçar a competitividade e internacionalização da economia portuguesa.

Terá sido no Hotel Sheraton do Porto, localizado numa lateral da famosa Avenida da Boavista, que diversos funcionários da AICEP, como Ana Pinto Machado (diretora de verificação de incentivos da AICEP até ao final de 2023), terão pernoitado aquando da gala do 30.º aniversário da Associação Seletiva Moda.

Apesar do crime de abuso de poder ser o único ilícito que neste momento as autoridades imputam aos diversos responsáveis do COMPETE 2020 e da AICEP Portugal, não está excluído que a investigação evolua para outras suspeitas, como as do crime de corrupção.

O alegado esquema de fraude de fundos europeus com Manuel Serrão como “principal mentor”

A manhã desta terça-feira foi marcada pelas notícias da Operação Maestro. Em comunicado, a PJ confirmou uma mega-operação para execução de 78 mandados de busca, 31 buscas domiciliárias e 47 não domiciliárias que visaram recolher provas relacionadas com “fortes suspeitas da prática dos crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada, branqueamento e abuso de poder e que lesaram os interesses financeiros da União Europeia e do Estado português”. A operação aconteceu nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na região de Aveiro e na Guarda.

No centro da investigação estão três entidades: Associação Seletiva Moda (controlada por Manuel Serrão) e as sociedades No Less, SA e a consultora House of Project – Business Consulting SA (relacionadas com os empresários António Branco da Silva e António Sousa Cardoso). A associação responsável pelo Portugal Fashion recebeu a esmagadora maioria dos 38,9 milhões de euros de alegado desvio de fundos europeus.

Manuel Serrão, António Sousa Cardoso e António Branco da Silva são suspeitos de terem criado uma estrutura empresarial controlada em conjunto pelos três. Tudo para conseguir o alegado desvio de fundos europeus.

Segundo a PJ, esses desvio deu-se através de vários atos irregulares através dos seguintes passos:

aquelas três entidades candidataram-se a várias linhas de financiamento do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Programa Operacional de Lisboa. A Associação Seletiva Moda apresentou 14 candidaturas, a esmagadora delas estão sob investigação.

no caso do Portugal Fashion, estão em causa os diversos eventos realizados entre 2015 e 2022 em território nacional (Porto, Lisboa e noutras localidades), bem como em Milão, Paris e Londres, como poderá verificar nesta página do próprio Portugal Fashion.

após a aprovação dos projetos, as despesas realizadas eram alvo de financiamento através de adiantamento ou de reembolso;

para tal, era necessário apresentar faturas que comprovassem essas as despesas. E é aqui que surge a alegada fraude, seja através de alegadas faturas falsas (por não corresponderem a serviços efetivamente prestados ou por terem valores empolados), seja através de simulação de negócios.

De acordo com a PJ e o DCIAP, as sociedades No Less e House of Project também estarão envolvidas neste alegado esquema, mas em montantes muito mais reduzidos face aos 38,9 milhões de euros. No caso da No Less e da House of Project estarão apenas em causa cerca de 208 mil euros de fundos atribuídos.

Também a ATVP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, que é sócia (juntamente com a Associação Nacional dos Industriais de Lanifícios) da Associação Seletiva Moda, estará igualmente envolvida no alegado esquema de desvios de fundos europeus.

No caso ATVP, está a em causa a sua participação como co-promotora em projetos que terão rendido cerca de 1,1 milhões de euros em fundos europeus. Um dos projetos financiados pelo COMPETE 2020 é a publicação, em papel e em formato digital, de um jornal da ATVP, o T, de têxtil, e que tem de jornalistas conhecidos a amigos de Manuel Serrão como colaboradores, casos de Júlio Magalhães e Jorge Fiel. A PJ suspeita que os jornalistas que colaboram com esse jornal T serão alegadamente pagos em simultâneo pelas sociedades Seletiva Moda e pela Nicles.

É precisamente nessa publicação, o T, que Manuel Serrão se apresenta, no seu perfil, como o “Maestro” e foi aí que a PJ foi buscar inspiração para batizar a operação de buscas e apreensão desta terça-feira.

Outros esquemas de alegada fraude e o papel de Júlio Magalhães

Um dos grandes problemas detetados pela investigação da PJ prende-se com a alegada promiscuidade entre entidades beneficiárias (a Associação Seletiva Moda, as sociedades No Less, SA e a House of Project) e os fornecedores de serviços às entidades que recebiam os fundos europeus.

Desde logo aquelas três entidades estavam interelacionadas entre si, com Manuel Serrão, Sousa Cardoso e Mendes da Silva a desempenharam diversos cargos nas três.