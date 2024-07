Reportagem. Chamadas para a linha SNS24 dispararam 85%: "Tivemos já muitos casos em que com o apoio psicológico impedimos o suicídio"

Quem passa pelo número 8 da Avenida de Madrid, na zona do Areeiro, em Lisboa, não imagina que, naquele edifício, funciona um dos maiores centro de contacto do SNS24. O edifício, cuja construção remonta aos anos 40 do século passado, deixou de ostentar na entrada o símbolo do SNS (uma espécie de esfera com as cores da bandeira nacional) porque todos os dias muitas pessoas confundiam o espaço com uma unidade de saúde, forçando a entrada, conta ao Observador o diretor do Centro Nacional de Telessaúde do SNS, João Oliveira.

Lá dentro, e num único piso, num espaço amplo, cerca de 20 pessoas (entre enfermeiros, administrativos e psicólogos) gerem a operação. É terça-feira, a primeira de julho, e o enfermeiro Paulo Costa, que tem funções de coordenação, vai percorrendo as fileiras de secretárias e conversando com os colegas que recebem chamadas. Em conjunto, e quando é necessário, conferenciam para decidir o que fazer em cada caso. Muitas vezes, a solução a propor ao utente não é óbvia e os enfermeiros discutem a situação com o coordenador antes de sugerirem à pessoa ao telefone o que fazer.

“Os enfermeiros têm por vezes dúvidas sobre o encaminhamento, na decisão”, diz o responsável. Por isso, há sete supervisores para ajudar os colegas. As equipas são mais extensas do que parece à primeira vista. Há muitas cadeiras vazias. Mas a explicação surge prontamente: parte dos profissionais de saúde trabalha remotamente. A estrutura é pesada: entre trabalhadores a tempo inteiro e em regime de part-time, colaboram com a linha mais de 1700 pessoas — que asseguram quatro valências: o serviço de triagem, aconselhamento e encaminhamento; o serviço informativo clínico; os serviços administrativos (que apenas funcionam das 8h às 20h) e o serviço de aconselhamento psicológico, criado mais recentemente.