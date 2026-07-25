Retenção de talento, crescimento controlado e foco no mercado de luxo: por dentro das fábricas que produzem para Dior ou Carolina Herrera

Fala alto, para a sua voz ser capaz de superar o barulho das máquinas, sempre a trabalhar. À sua frente são dezenas de outras mulheres a costurar e passar a ferro. Nas paredes, frases motivacionais, atribuídas a nomes que vão de Jesus Cristo a Charles Chaplin. “Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante”, lê-se sobre uma parede de fios, bem ao lado do relógio. Estamos na Givachoice Garments, empresa têxtil de Paços de Ferreira, que começou em 2012, mas com uma equipa que já vinha de décadas no setor. A experiência levou a empresa a especializar-se no mercado de luxo — entre os clientes estão marcas como Dior, Carolina Herrera, Isabel Marant, Sézane ou Courrèges.

Há muito que fazer desde o momento em que uma fábrica recebe um pedido até ao produto final: das modelistas que criam a “engenharia” da roupa; passando pela construção da peça inteira na secção de amostras; seguindo para etapas como o corte, a distribuição e a costura; e depois há ainda o ferro e outros acabamentos. Isabel Moreira também já havia passado por outras fábricas e funções antes de chegar cá, em 2021. Nesta linha de produção, foi do ferro à construção, até assumir a coordenação da área. Aqui recebe as peças vindas da modelagem e do corte, para a confeção das amostras. “Tenho que ver todo o processo, o que é preciso melhorar, o que é preciso fazer para funcionar melhor na produção. E tenho que controlar, medir e acompanhar o processo todo”.

São 170 pessoas a trabalhar nesta instalação e outras 35 na segunda fábrica, menor, destinada àqueles trabalhos mais minuciosos. A maioria são mulheres portuguesas que vivem nos arredores, com idades a rondar os 40 anos, mas a empresa também emprega homens, e jovens na casa dos 20. “Temos pessoas que começaram cá dentro, não sabiam o que era uma máquina, começaram no corte de linhas no final da produção, foram evoluindo para uma posição e chegaram a chefes de linhas”, conta Ricardo Almeida, CEO da Givachoice Garments, que gere a empresa ao lado da mulher, Ana Almeida, e da sogra, Conceição Barbosa — que já vinha de uma longa carreira no setor.