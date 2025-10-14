Retroatividade eliminada e norma controversa fora do diploma. O que muda na lei da nacionalidade, em seis respostas

O regime de retroatividade (que previa que as novas regras fossem aplicadas a contar de 19 de junho, quando o Governo anunciou no Parlamento a intenção de mexer no regime da nacionalidade) cai por terra e foi “excluído” no novo texto de substituição, uma vez que “para além das reservas jurídico-constitucionais levantadas por alguns a seu respeito, cumpriu, durante os meses em que decorreu o processo legislativo, a sua função de mitigação do “efeito de chamada”.

António Rodrigues explica que o Governo já tinha consciência de que “poderia haver dúvidas” jurídicas sobre este ponto, mas que “era importante que aparecesse na primeira proposta para tentar mitigar esse efeito de chamada” e nesse ponto, na perspetiva dos sociais democratas, o expediente resultou: “Não houve uma corrida de pedidos de nacionalidade, impediu-se que houvesse abusos como houve quando foi anunciado o fim da manifestação de interesses”.

Quando é que as propostas são votadas? E quem é que as vai aprovar?

O prazo para a primeira votação era esta quarta-feira, quando a agenda de uma reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, no Parlamento, previa que a partir das 9h30 se discutiriam e votariam “eventuais propostas de alteração”, na generalidade, das propostas do Governo e do Chega nestas matérias.

O PS entregou um pedido de adiamento, por uma semana, destas votações, e também vai apresentar propostas de alteração próprias. O PSD não vai opor-se: “O que não aceitamos é que ultrapasse o mês de outubro. É preciso que seja discutido até dia 22”, diz António Rodrigues, calculando que a proposta passe depois pela votação final assim que houver oportunidade para isso em plenário — poderá acontecer no próprio dia da votação do Orçamento do Estado, a 28 de outubro, uma vez que nesse momento também podem ser votadas outras propostas dos partidos.

Segundo o deputado social-democrata, o PSD tentará “integrar todos os que quiserem” nas suas propostas, nomeadamente os maiores partidos da oposição, sendo certo que neste momento só conhece as propostas de alteração do Chega — mas está “disponível para discutir” as dos socialistas assim que forem apresentadas. E lembra que algumas das alterações que PSD e CDS introduziram já resultaram dos reparos e sugestões que ouviram durante a discussão na generalidade, nomeadamente a inclusão dos cidadãos da UE nos prazos mais curtos para a obtenção de nacionalidade.

Qual é a opinião dos especialistas?

É muito variada: só no site do Parlamento estão disponíveis 18 pareceres ou pronúncias escritas. O parecer da Ordem dos Advogados defende, desde logo, que tanto a questão já retirada da retroatividade como a questão da perda de nacionalidade (por distinguir entre portugueses de origem e nacionalizados) representam riscos constitucionais, além de criticar a distinção de prazos de residência consoante a origem dos cidadãos, por ser “discriminatória”. Já problemas detetados por constitucionalistas como Paulo Otero — especificamente a discriminação de quem vive em união de facto e de cidadãos da UE — são resolvidos nesta nova proposta.

Outros pareceres, como do Conselho Superior do Ministério Público, pediam ao Governo que “aperfeiçoasse a técnica legislativa” e que “ponderasse” se o respeito da Constituição estava assegurado. A pronúncia assinada pelos constitucionalistas Jorge Miranda e Rui Tavares Lanceiro considerava que a ideia de criar regimes diferentes consoante a nacionalidade dos cidadãos poderia justificar-se, desde que respeitada a “proporcionalidade” dessas diferenças; mas mais uma vez a questão da retroatividade era arrasada, classificada como “lesiva” e uma “violação das expectativas legítimas” dos cidadãos interessados na naturalização.

O Conselho Superior da Magistratura também considerava a questão da retroatividade inconstitucional e pedia que se “repensasse” a pena de perda de nacionalidade, “ponderando-se a associação a situações de abuso de nacionalidade ou falsidade dos requisitos que estiveram na base da sua concessão”. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados deu um contributo espontâneo, expressando a sua preocupação no sentido em que as restrições da nova lei poderiam “criar obstáculos substanciais ao acesso à nacionalidade por parte de pessoas apátridas e refugiados”.

Já a Comunidade Israelita de Lisboa entregou um parecer em que pede que, em vez de acabar com o regime de naturalização dos descendentes de judeus sefarditas portugueses, o Governo o aperfeiçoe para detetar e “sancionar” casos de abusos, ao invés de usar “casos isolados” como “pretexto” para revogar este sistema; e que, no caso de terminar, o faça de forma gradual e num período de três anos.

“Ao invés de afirmar com orgulho os laços seculares que o unem à herança judaica sefardita, e de assumir plenamente os compromissos éticos que decorrem dessa história, o Governo parece inclinar-se, uma vez mais, por ceder à facilidade das soluções circunstanciais, abdicando da coragem de fazer o que é certo”, critica a CIL, que frisa que “nunca defendeu uma lei sem critérios ou sem escrutínio”. “Sempre estivemos disponíveis para ajudar a aperfeiçoar a legislação e os seus mecanismos de controlo. Mas não podemos aceitar a paralisia” (…). Num tempo em que o antissemitismo cresce, também em Portugal, é imperativo que as instituições públicas demonstrem que a herança judaica é parte inseparável da identidade nacional e que a justiça não se suspende por conveniências políticas”. Ainda assim, do lado do PSD, a intenção de revogar o regime mantém-se.