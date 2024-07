Ricardo Araújo Pereira: "Eu vi o Papa dizer 'podemos rir de Deus, podemos sim senhor'. Essa já eu levo para a cova"

Enquanto escuta as perguntas que lhe são colocadas, Ricardo Araújo Pereira tira notas. O que escreve é indecifrável, fica a dúvida se é um método de raciocínio ou se é tique de quem é pivot de noticiário na televisão. Como o próprio diz, ao domingo à noite, “a seguir ao Rodrigo Guedes de Carvalho, aparece um tipo que está vestido como o Rodrigo Guedes de Carvalho, sentado como ele, mas que está a dizer coisas radicalmente diferentes”.

Isto é Gozar Com Quem Trabalha, na SIC, é o momento mais popular do trabalho atual do humorista que recusa ser performer, apesar de ser a performance uma das principais culpadas da fama que tem conquistado ao longo dos anos. Talvez por isso tenha investido tempo e e dedicação no podcast Coisa Que Não Edifica nem Destrói, transformado em livro e que agora chega ao segundo volume — para mostrar, a todos e ao próprio, que é na escrita e na relação academico-obsessiva que tem com o humor que encontra o grande propósito de vida (talvez as filhas estejam ao mesmo nível, as mesmas que lhe dizem “estás cada vez mais velho” sempre que vão a casa).

Foi por causa desta escrita que voltámos a conversar com Ricardo Araújo Pereira, mas foi por vários outros assuntos que prolongámos a entrevista: a comitiva de humoristas que visitou o Papa Francisco no Vaticano, a relação do humor com a religião, a política como matéria-prima trabalhável pelo riso, a diferença entre “reinar” e “reinar”, a difícil arte do stand-up (à qual, diz-nos, talvez volte em breve) e a morte como coisa que, de facto, não edifica e destrói bastante bem, mas que pode ter muita graça. Houve até tempo para uma referência ao filósofo grego Kostas Mitroglou.

▲ A capa de "Coisa que não edifica nem destrói Vol II", de Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

Vamos começar com Shakespeare. Porque no primeiro dos textos deste segundo volume fala de Falstaff. Diz o Ricardo que esta personagem tem, e passo a citar, “um raciocínio astucioso e ágil que costumamos associar aos burlões”.

Exato.

Há quem associe este tipo de raciocínio astucioso e ágil ao Ricardo. O que acha que isto quer dizer?

Fico muito lisonjeado com isto porque é próprio dos humoristas terem esse tipo de raciocínio. E, lá está, esse raciocínio que é próprio dos burlões é o mesmo dos comediantes, eu diria. Já não me lembro de qual é o primeiro texto do livro, mas…

O título é “Sobre políticos e palhaços”.

Ah, certo, sobre o Henrique IV. Essa ideia de que o raciocínio de um humorista tem um parentesco qualquer com o raciocínio do burlão interessa-me muito e acho que se verifica. Há outro texto, já não sei se é neste volume, se é no anterior, em que falo da figura do trickster. Na imaginação das pessoas que falam português, referimo-nos a essa personagem como o malandro. E há várias histórias do maior desses tricksters, que é um senhor chamado Nasreddin Hodja, uma figura da cultura do Médio Oriente. Há histórias dele que indicam essa espécie de raciocínio.

Por exemplo?

Vou-lhe contar uma. Há um homem que está muito pobre, tem um pedaço de pão seco apenas. Trepa ao telhado de um restaurante e fica com o pão a absorver o fumo da chaminé do restaurante para que o pão tenha algum sabor. O dono do restaurante descobre e exige que ele pague o aroma da comida. Ele não quer pagar. Então chamam o Nasreddin Hodja. Ele deixa cair uma moeda, a moeda cai sobre uma mesa, ele fá-la tinir e diz: “Ouviste? O som da moeda paga o cheiro da tua comida”. Essa ideia de que o cheiro se paga com um som é divertida.

E encontra aí um paralelo com a política?

Neste caso concreto não, é algo diferente. Acho que não é surpresa se eu lhe disser que há muita gente que está convencida de que o humor tem poder.

Tem sido assunto frequente com o Ricardo, ao qual, aliás, procura fugir em todas as ocasiões.

Exato. Vim para isto para não ter responsabilidade nenhuma e, como diz o tio do Homem-Aranha, se uma pessoa tem o poder depois tem a responsabilidade, coisa que não me apetece. Mas sim, as pessoas têm essa ideia, de que o humor tem poder, que na minha opinião é muito exagerada. Aquilo que me interessava nesse texto era precisamente distinguir o poder da política e o poder político do poder do humor. O humorista nesse caso é o Falstaff, como o político é o Príncipe Hall, que será Henrique V. Ambos recorrem a uma dissimulação, mas a dissimulação a que recorre o príncipe é para tomar o poder, a dissimulação a que recorre o Falstaff é para que a sua vida seja um pouco mais confortável. Por isso digo que há uma grande diferença entre reinar e reinar: reinar no sentido em que um rei reina e reinar no sentido em que a gente diz “os miúdos estão lá fora a reinar”.

Ser reinadio.

Exatamente. Talvez seja essa uma das razões pelas quais as pessoas fazem essa confusão.

O dicionário online Priberam explica que o burlão é “aquele que recorre a artifícios para enganar”. O humorista também faz isso?

Também faz isso.

Ou não é bem enganar?

Há vários enganos. Há o engano que decorre de surpreender as pessoas, para obter uma gargalhada, dizer alguma coisa de que as pessoas não estão à espera. O engano de fingir que estamos a dizer uma coisa e depois revelar que estamos a falar de outra. Mas há outro tipo de engano, o de olhar para uma coisa e propositadamente entender-lhe um sentido diferente. Em tempos fizemos um sketch para o Gato Fedorento sobre isso. Uma vez estava na Alameda, parado num semáforo, olhei para a esquerda e vi no antigo Café Império a frase “Jesus Cristo é o Senhor”. Provavelmente por estar no trânsito lembrei-me que basta que esta frase seja dita num outro tom para parecer um insulto. Essa capacidade de olhar para uma coisa e ver aquela que não é óbvia é outra das pequenas vigarices. No caso do Falstaff, ele acumula todos os defeitos que há. Muitas vezes ele recorre a estratagemas. A certa altura é assaltado por dois homens, são os amigos dele, embora ele não o saiba.