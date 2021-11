Rio e Rangel fecham rascunho do programa eleitoral

O líder social-democrata convocou coordenadores e vice-coordenadores de todas as áreas do CEN para que pudessem elencar as grandes propostas setoriais do partido e será depois David Justino, vice-presidente do PSD, a coordenar a moção estratégica global de Rui Rio ao congresso do partido.

De resto, o facto de Rui Rio ter convocado o CEN em plena campanha interna do PSD causou mal-estar junto dos homens de Rangel, que viram nesta reunião mais um aproveitamento de Rio no duplo fato que vai vestindo — o de líder social-democrata e recandidato a presidente do partido.

Joaquim Miranda Sarmento, presidente do CEN e um dos quadros do rioísmo que Rangel vai querer repescar se for eleito líder do PSD, quer ficar à margem da disputa interna e já foi fazendo saber que estes contributos do CEN são património do partido e servirão, assim o entendam, de base programática quer para o incumbente quer para o challenger.