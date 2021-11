Rio venceu na terra de Montenegro, Rangel na da avó de Marcelo. Oito curiosidades sobre as diretas do PSD

Onze empates em concelhias

Das 316 secções do PSD, em onze delas não ganhou nenhum dos dois candidatos, por norma em secções muito pequenas. Em Alijó, no distrito de Vila Real, os dois candidatos tiveram 30 votos cada um. O distrito onde houve mais empates foi em Santarém, a começar por um 20-20 no Entroncamento e outros dois empates em secções pouco expressivas: Almeirim (4-4) e Constância (1-1).

Bem a norte, no topo do país, houve um empate em Melgaço, com oito votos para cada um dos candidatos. Noutra zona fronteiriça, mas no Alentejo, em Elvas, houve 9 votos para cada lado. Em Beja, na concelhia do Alvito, também foi registado um empate: 2-2. O mesmo aconteceu em Moimenta da Beira (9-9), no distrito de Viseu, em Tábua (9-9), no distrito de Coimbra, na Nazaré (7-7), no distrito de Leiria.

Nas ilhas registou-se um empate, que na verdade foi um frente-a-frente. Os dois únicos militantes que votaram dividiram o mal pelas aldeias: um voto para Rio, outro para Rangel.

Rangel da Europa (Rio perdeu na Alemanha)

Paulo Rangel já disse que vai voltar a Bruxelas, onde está como eurodeputado desde 2009. Na Bélgica, onde vive e trabalha, Rangel teve 58,82% dos votos contra 41,18% de Rui Rio, o que corresponde, em votos absolutos a um 10-7. Em Estrasburgo, onde também funciona o Parlamento Europeu, Rangel teve 100%, que correspondem a apenas três votos. O eurodeputado venceu, aliás, em todas as secções de voto da Europa (65% contra 35% de Rui Rio, no círculo da Europa), exceto em Inglaterra, onde Rio venceu 8-4.

Apesar de Rui Rio ser fluente a falar alemão e escolher essa língua (em detrimento do inglês ou francês) quando fala no Congresso do Partido Popular Europeu, Rangel venceu na secção da Alemanha com 92,3%, o que corresponde a 12 votos contra apenas um em Rui Rio.

Em Paris, a maior das secções do círculo da Europa, Paulo Rangel venceu com 64% dos votos contra 36% de Rui Rio, o que representa 29 votos contra 16.