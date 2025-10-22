Rui Massena: "A Educação Musical afasta os alunos. Continuamos com a flauta, que destrói o gosto"

Ao mesmo tempo, podemos alargar a discussão ao que se passa fora das nossas casas, no mundo?

Completamente. Se olharmos para o problema da habitação, quando alguém não consegue ter uma casa, não consegue começar a vida, permitir-se crescer.

Criar raízes e memórias?

Sim, quebra-se um ciclo, não se constrói a identidade. Por exemplo, no tema fosse, deixei uma ambiguidade no ar. É sobre um escritor, o Jon Fosse, que tem um sistema de escrita que adoro. De palavra em palavra, vai criando uma rede e, de repente, quando damos conta, já estamos a chorar e a pensar: “Meu Deus, como é que viemos parar a esta cena”? Ele também toca na questão do espírito dos pais e das pessoas. E eu trouxe aquilo para a espiritualidade, como um título muito lato, mas também para a capacidade que eu tive de ser, de me terem possibilitado que eu “fosse” qualquer coisa.

Quando ouvi, pensei primeiro no escritor e depois na conjugação do verbo, mas pode ser as duas coisas, na realidade.

É acerca disso, acerca da espiritualidade. Lembro-me de ser miúdo, com 18 ou 19 anos, de ir a Londres e de gastar todo o dinheiro que tinha ganhado em livros. Vinha com sacos cheios de livros.

E discos, não?

Sim, discos também, mas muitos livros. A estante que está no meu quarto, e que é a capa deste disco, está repleta daquilo que construí até aos 21 anos, que é um mundo acerca do ser filosófico. Há muitos títulos aqui que podem ter tantas interpretações. O tema low fences: se baixamos as vedações, aumentamos a tolerância. Quando construímos muros pequenos, conseguimos dialogar, e é disso que um mundo cheio de intolerância precisa. O memórias de um paraíso é inspirado em tudo aquilo que vivi com os amigos da música. O que era importante não era a música, era aquele grupo que, por acaso, estava ligado pela música, mas podia ser através do futebol ou de outra coisa qualquer. E também está ligado ao [tema] Paraíso do [Ennio] Morricone, tem qualquer coisa da melodia dele. O not to be said fala das coisas que sentimos quando somos novos, mas não dizemos a ninguém. Agora, nesta altura da vida, já tenho poucas coisas que não digo.

Isso só se consegue mesmo com a maturidade.

Consegui fazer o percurso daquilo que sinto, penso e faço para estar o mais ligado possível. O check your mirrors, por exemplo, era uma coisa que o meu pai me dizia sempre. A ideia de que nunca deves ir muito depressa porque, se fores muito depressa, vais isolado. Tem a ver com a desagregação afetiva da sociedade.

Apesar do reboliço emocional, não é um álbum taciturno ou demasiado melancólico.

Queria que fosse uma viagem construtiva, mas acho que pode demorar algum tempo a fazer sentido para algumas pessoas. As pessoas estão tão consumidas pela Internet, pelas redes sociais, pela overdose de informação sem filtro, que até podem estranhar sentimentos bons. É um contraponto com o que estamos a viver hoje, mas é muito preciso.

Os seus pais são uma peça central neste disco. O que disseram eles?

Foi estranhíssimo. A minha mãe disse-me que estava preocupada com a minha carreira, estava com medo que eu deixasse de fazer concertos.

Porquê?

Ela achou que, por ser um processo de dentro para fora, que começou como uma jornada pessoal, isto já não fosse importante para as pessoas. Quero muito tocar e partilhá-lo com as pessoas, mas muito sinceramente, se ninguém o ouvisse, ele já cumpriu o seu propósito: foi importante para a minha arte existir e para eu existir enquanto artista.

Precisava de fazer este álbum para seguir em frente?

Juro, é mesmo isso. Fui gravar a Berlim, porque queria aquele som específico de um piano, um som que fosse intemporal. No final, um técnico de som austríaco disse-me que parecia um filme noir, intemporal. Tudo se encaixou. Tenho uma escola de música há dez anos e percebi porque é que isso é natural para mim, porque é que é natural estar num júri, num concurso. Dirigi orquestras, fui diretor de um conservatório. É ótimo chegar aqui e sentir que a vida é um lugar orgânico.

Chegar a estas conclusões e fazer este disco permite que os outros dois que estão na gaveta possam ser editados?

É engraçado perguntar isso porque estou muito livre. Acho que passou praticamente tudo a fazer sentido. O maior tabu é a morte, ou eventualmente a doença, mas a partir do momento em que nos pacificamos com o nosso mundo, há uma tranquilidade que nos liberta.