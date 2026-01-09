Rui Tavares aterrou em Portugal e foi à campanha de Jorge Pinto tentar devolver alguma ordem

Ninguém esperava aquela aparição — até porque, e ao contrário do que costuma acontecer nestas campanhas, não foi previamente anunciada aos jornalistas. Esta quinta-feira, depois de Jorge Pinto ter admitido desistir, depois de Jorge Pinto ter garantido que não desistia, depois de Jorge Pinto ter criticado a esquerda por não desistir, e depois de Jorge Pinto ter, finalmente, assegurado que não ia mesmo desistir, Rui Tavares, grande responsável pela transformação do Livre na maior força à esquerda do PS, apareceu na campanha para tentar alavancar uma candidatura em francas dificuldades.

O encontro foi combinado entre os dois. Menos de 24 horas depois de ter aterrado em Portugal — o porta-voz do Livre esteve fora do país por estes dias —, Rui Tavares juntou-se a Jorge Pinto numa ação em Lisboa, deu um salto ao Parlamento para o debate quinzenal e terminou o dia em Barcelos mais uma vez com o candidato. Veio alertar para os perigos de uma revisão constitucional feita apenas à direita — o grande argumento de campanha de Jorge Pinto — e para sugerir que António José Seguro não tem o que é necessário para defender a democracia do avanço da direita radical. Pelo caminho, aproveitou para atirar a Catarina Martins e a António Filipe, que só estarão preocupados em tratar da vidinha dos respetivos partidos.

De manhã, depois de uma reunião com a Associação Académica de Lisboa, no Caleidoscópio, Rui Tavares desdobrou-se em elogios a Jorge Pinto e tentou pôr alguma ordem na casa. Objetivo: tentar evitar uma catástrofe — numa altura em que o Livre tem sondagens que lhe dão 7% nas intenções de voto, Jorge Pinto já vai aparecendo com menos de 1% nas intenções de voto, atrás de Manuel João Vieira.

Por tudo isto, Rui Tavares escolheu a força. Sobre o socialista, o porta-voz do Livre disse que está condenado a fazer a “política do costume” com os resultados de sempre. “Não me orgulharia de ter um Presidente que ache que não se pode combater [as intenções da direita e extrema-direita de fazer uma revisão constitucional errada]. É um Presidente da República que vai chegar lá e não vai fazer nada do que um Presidente deve fazer. Não conseguirá defender a democracia”, alertou Rui Tavares.

Depois, focou-se nos dois outros candidatos apoiados por partidos de esquerda: “Não me descansaria um candidato ou candidata [a Belém] com os olhos postos principalmente na reta da meta por questões partidárias. Numas presidenciais, não é a lógica partidária que deve imperar”, lamentou Rui Tavares, alegando que há um candidato que está obcecado com a ideia de que está a crescer (António Filipe) e uma candidata que está preocupada em “recuperar” o potencial eleitoral do partido (Catarina Martins). “Uma eleição feita com esta lógica não estaria à altura do momento que vivemos.”

Por esclarecer ficou uma pergunta: se a candidatura de Jorge Pinto não se revê em António José Seguro, se não obedece a lógicas partidárias, se não está preocupado com o crescimento ao longo da campanha e se não pretende crescer para lá do score eleitoral do Livre, então persegue afinal que objetivo? Tavares não explicou.