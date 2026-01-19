Seguro vira página do "poucochinho", mantém PS à distância e a mesma linha para segunda volta

António José Seguro venceu a primeira volta e, ao contrário das expectativas e do apoio empastelado do PS, provou que vale mais do que o partido eleitoralmente: com 99,79% dos votos contados, ficou com 31,1% dos votos (mais de um milhão e 700 mil). Teve mais de 300 mil votos do que o PS nas últimas legislativas e deixou André Ventura em segundo lugar, a uma distância de mais de 400 mil votos.

O antigo secretário-geral socialista não fez questão de ter o PS ao seu lado na noite da vitória e fez desta uma conquista exclusivamente sua. Num discurso que parecia de continuidade em campanha — até porque é assim que já está —, o candidato que passa à segunda volta quer manter a linha e agregar os que rejeitam Ventura.

Foi uma verdadeira pedrada no “poucochinho” que marcou a sua saída, pela porta pequena, do PS. É com o líder que preteriram em 2014 que os socialistas voltam a estar perto do Palácio de Belém — onde não estão há 20 anos, desde 2006. Mas o PS não apareceu para cantar vitória nas Caldas da Rainha, onde Seguro quis fazer a sua noite eleitoral. Ao que o Observador apurou, as presenças do líder do partido na campanha e nesta noite foram sempre “articuladas” com Seguro. E desta vez, Carneiro ficou no Largo do Rato.