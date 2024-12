Seis meses de vigilância, os "brunches eletrónicos" e a carteira de clientes VIP. Como a PSP apanhou o "Uber da droga" em Lisboa

— Consegues passar aqui? Hoje estou mesmo a precisar.

— Sim, já passo aí.

N. movimentava-se entre festivais de música eletrónica e os chamados “brunches eletrónicos”, um warm up de final de tarde para noites de fortes consumos — de álcool, claro, mas também de muita droga, sobretudo cocaína e substâncias sintéticas, como MDMA e LSD. Era aí que o dealer vendia os seus produtos e terá nisso nessas andanças que foi construindo a sua vasta rede de contactos. A PSP já estava a seguir-lhe os passos desde o verão quando percebeu que N. ainda oferecia outro tipo de serviço muito procurado pelas figuras públicas que foi juntando à carteira de clientes. Com vendas muito mais discretas e um método ideal para chegar às encomendas correndo o mínimo de riscos de ser identificado: entregas porta a porta.

Uma parte significativa do negócio de N. era gerida através das suas redes sociais. Nos grupos do Telegram e do WhatsApp que dinamizava, o dealer anunciava o produto que tinha disponível a cada momento. Depois, os clientes faziam a encomenda e a droga era entregue na própria casa do comprador.