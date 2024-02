Quadros que fazem parte da história da arte portuguesa, obras resgatadas para que não se perdessem no tempo, as muitas tertúlias entre personalidades da vida cultural e política – antes e depois do 25 de Abril –, um acervo que contém uma das mais relevantes coleções privadas de arte moderna e contemporânea do país e ainda obras dos 20 artistas atualmente representados. São muitas as histórias que cabem nas seis décadas de vida da Galeria 111, em Lisboa, que agora se celebram. Trata-se de uma “casa sentimental”, diz-nos quem a gere; uma espécie de monumento erguido ao património artístico nacional e não só, que ao longo de 60 anos marcou diferentes gerações de artistas. Pela ocasião, duas exposições celebram a efeméride: uma na galeria dedicada a Lourdes de Castro e Paulo Rego, duas madrinhas deste espaço, e ainda uma mostra comemorativa com mais de duas centenas de obras de quase todos os artistas que expuseram na galeria ao longo dos anos, que estará patente no Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB), espaço dedicado à memória do fundador. Mais do que nunca, celebra-se a importância de um espaço que mudou a cidade de Lisboa na sua relação com as artes. Regressamos à sua história.

Estamos no acervo da galeria (agora localizada na Rua Dr. João Soares 5B, a poucos metros da morada original onde tudo começou). Vislumbram-se obras de várias gerações. Há Paula Rego e Joana Vasconcelos, Álvaro Lapa e João Hogan, assim como obras de Adriana Molder e de Samuel Rama. É aqui que está o célebre quadro de Júlio Pomar, O Almoço do Trolha, umas das pinturas mais significativas da arte portuguesa do século XX, entre tantas outras que assumem um papel determinante para se entender a evolução de uma história da arte nacional. “Há obras mais antigas, que fazem parte da coleção, e outras mais recentes, porque se trata de um acervo que continua em construção permanente”, explica ao Observador Rui Brito, diretor da Galeria 111. Muita da história desta galeria que se mantêm “viva”, diga-se, mistura-se com a do seu fundador, Manuel de Brito (pai de Rui), que morreu em 2005, uma das figuras mais marcantes e influentes da arte portuguesa na segunda metade do século XX. “O meu pai foi um self made man e o seu legado está vivo através deste acervo e da coleção”, sustenta Rui.

