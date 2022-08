Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando abriu a porta que dava para a rua, a mulher de 65 anos foi instantaneamente esfaqueada até à morte. O marido, de 67, correu para a tentar salvar: também ele gravemente golpeado, ainda conseguiu sobreviver para contar à polícia que o autor do homicídio tinha sido o próprio filho do casal, toxicodependente. Mas, nove dias depois, pai e filho foram encontrados mortos na mesma casa. Um homicídio seguido de suicídio?

Os seus corpos foram descobertos, em julho, por bombeiros que combatiam um incêndio, na casa da família em Donai, uma aldeia com menos de 500 habitantes, em Bragança, e a pouco mais de 20 quilómetros da fronteira com Espanha. O alerta para o fogo tinha sido dado pelos vizinhos por volta das 8h da manhã do dia 19 de julho. Os cadáveres apresentavam sinais de violência e feridas provocadas por um objeto perfurante. “Ao que tudo indica, são o marido e o filho de uma mulher de 65 anos, que foi encontrada morta dentro da mesma habitação no dia 10 de julho”, revelou na altura o comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança, Carlos Martins.

A primeira suspeita da Polícia Judiciária (PJ) foi a de que o pai, revoltado com o filho por ter assassinado a própria mãe, o matara e suicidara-se de seguida. Mas a tese rapidamente caiu por terra quando os investigadores descobriram que o filho estava noutro local no dia e hora a que a mãe tinha sido esfaqueada até à morte. Havia imagens a prová-lo. As suspeitas recaíram então sobre um casal que o filho conhecia do mundo da droga: Sidney Martins e Nélida Guerreiro.

Terão sido as suspeitas de que Sidney e Nélida — já antes arguidos, mas absolvidos, de um homicídio no Algarve, com contornos semelhantes (a casa também foi incendiada) — seriam os autores deste crime que os levou a fugir de Portugal. Atrás de si, deixaram um rasto de crimes. Antes de rumarem a Espanha, passaram pelo sul do país, onde terão cometido pelo menos dois assaltos a bombas de gasolina: um em Estoi e outro em Lagos. De cara destapada, com pistolas e armas brancas para ameaçar os funcionários, Sidney e Nélida não parecem ter medo de ser apanhados. Entre estes dois assaltos, a 28 de julho, a GNR ainda conseguiu intercetar o casal num carro roubado. Mas conseguiram ambos escapar à detenção após abalroar os militares. Fugiram até Lagos, onde assaltaram outra bomba de gasolina, deixaram o carro roubado e lançaram as mãos a outro, um Citroën Xsara azul claro, com o qual seguiram até ao sul de Espanha.

